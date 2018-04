Se det gratis midt i København i aften: Storskalainstallation viser en nærliggende sci-fi-fremtid som både utopisk og dystopisk Storskalainstallation sætter dunkende billedstrøm til Københavns Universitet på Frue Plads med rum til både magtkritik og sanselig forførelse.

Det er den rene ruin med Københavns Universitet. Der er gabende sorte kratere i den gamle hovedbygning, sådan som den toner frem for de hundredvis af tilskuere, der onsdag aften er mødt op på Frue Plads for at overvære ’Unitopia’, en live videoinstallation og koncert.