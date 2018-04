Københavnstrup: På søndag åbner nyt mad- og loppemarked på grænsen mellem Gentofte og Kbh NV På søndag kan du gå amok i street food og loppefund på det nye 'Københavnstrup'-marked tæt på Emdrup Station, der fremover byder på street food hver weekend og supplerer med loppemarked om søndagen.

Med solstrejf og blå himmel kommer street food og loppemarkeder.

På søndag 22. april kl. 10 åbner det nye mad-og-loppemarked 'Københavnstrup' på grænsen mellem Gentofte og Nordvest på Lundebakken.

Her vil der henover sommeren være street food-marked hver weekend fredag til søndag og som en ekstra krølle på halen får madboderne så selskab af loppestande hver søndag kl. 10-16.

Københavnstrups omgivelser er næsten landlige og romantiske med rødmalede skure, grønne trækroner og en markedsplads fordelt over to niveauer - en øvre del, hvor madboderne holder til og så en nedre del, hvor man kan gå på søndagsjagt efter loppefund.

Der er små hyggehjørner, hvor man kan slå sig ned med sin mad og et legeområde, hvor de små kan slå sig løs, mens de ældre generationer leder efter genbrugsguld i loppeborderne.

På søndag fejrer Københavnstrup åbningen med en liveoptræden fra femmandsorkestret 'Paul Wilkinson & The Station', som spiller folk-, country-rock og pop kl. 13-15.30.

Der er også aktiviteter for de mindste: et gammelt gadetog kører små bumleture rundt i området omkring markedspladsen (20 kr.) og mellem kl. 10-13 kan man få ansigtmaling med selvvalgte motiver (50 kr.).

Har man noget man vil af med, er der stadig få ledige stande tilbage på åbningsdagen, og ellers kan man allerede nu booke en bod helt frem til 14. oktober.

Madmarked med smørrebrød og pandekager

Mens loppis-boderne består af private sælgere, der varierer fra gang til gang, har madmarkedet en håndfuld faste boder med bl.a. smørrebrød, pulled duck burger, indbagte italienske specialiteter, pandekager og Hansen is.

Til at slukke tørsten vil der være både kaffe, øl og vand.

Københavnstrup har masser af gratis parkeringspladser og ligger ca. 500 meter fra Emdrup Station. Markedspladsen har tidligere gået under navnet Loppelunden, men med madmarked-udvidelsen skifter stedet dog navn til 'Københavnstup', hvilket er markeret med et syv meter langt Hollywood-skilt, der samtidig sikrer, at alle bør kunne finde vej.

Københavnstrup - loppemarked og street food. Åbner søndag 22. april kl. 10-16. Lundebakken 1, 2400 Kbh. NV.