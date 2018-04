Den to-stjernede Michelinrestaurant Kadeau åbner ambitiøs cocktailbar på Christianshavn

Som et besøg hos naboen

På spørgsmålet om, hvorfor Kadeau vil ind på cocktailscenen i København, svarer Kadeaus køkkenchef Nicolai Nørregaard, at de længe gerne har villet prøve noget nyt i lokalet og efter et møde med Morten Damgaard fandt han ud af, at det altså skulle være en cocktailbar med mad – »mad målrettet cocktails vel at mærke«.

»Vi sylter og fermenterer i stor stil, syv tons årligt, og det var interessant, at det nu også kunne komme i spil i cocktails. Samtidig kan vi med 1408 tilbyde vores gæster endnu en god oplevelse enten efter eller før middagen på Kadeau«, siger Nicolai Nørregaard til Ibyen.

Baren er indrettet farverigt og med tunge velourmøbler i store siddegrupper, så man kan synke ned i sofaen med sin drink, som hvis man var på besøg hjemme hos en person i nabolaget. Og den har ligesom sine søsterbarer fået navn efter postnummeret, hvilket skal signalere, at det først og fremmest er christianshavnernes cocktailbar.

»Vi har været meget detaljeorienterede, og man vil kunne mærke, at der er brugt meget tid på, at det hele skal passe sammen. Vi bruger lang tid på at finde musik, som kan rykke lidt ved folk, og som ikke kan findes på diverse Spotify- og Itunes-spillelister. Visionen er, at man skal tænke: ’Sådan ville jeg måske ikke selv have gjort det, men det er modigt, og det passer her’«.