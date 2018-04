Den texanske countrykomet Kacey Musgraves debuterer på dansk jord Den amerikanske countrymusiker giver koncert i Store Vega i København til oktober.

Fans af den amerikanske countrystjerne Kacey Musgraves får nu mulighed for at opleve den texanske sangerinde i Danmark.

Kacey Musgraves giver nemlig sin første koncert i landet i Store Vega i København. Det gør hun med et fem mand stort orkester 15. oktober i år.

Den amerikanske sangerinde deltog i 2006 i sangkonkurrencen Nashville Star. Efterfølgende fik kun en pladekontrakt med Mercury Nashville.

I 2013 udgav hun albummet 'Same Trailer, Different Park'. I april i år udkom 'Golden Hour', hendes tredje studiealbum, som fik masser af ros med på vejen og fem hjerter her i avisen.

»Kacey Musgraves skriver ikke bare ’Golden Hour’ ind i samtalen om at udvide lyden af countrymusik; hun definerer en helt ny lyd ved at opløse genregrænserne og skabe et værk på sin helt egen planet. Med noget så gammeldags som kærligheden i midten af det hele«, skrev Simon Lund i sin anmeldelse af den nye plade.

Koncerten er en del af den kommende turné 'Oh, What a World: Tour'.

Billetterne sættes til salg 30. april kl. 10 via Billetlugen, mens der via nyhedsbrevet hos arrangørerne SmashBangPow kan bestilles billetter allerede fra 26. april kl. 10. Find Facebook-eventet for koncerten her.