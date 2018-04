Med en underspillet eufori i hver eneste perfekt placeret tone, omfavner Kacey Musgraves kærlighed uden at blive patetisk Det er svært at være country, når man er lykkelig. Men Kacey Musgraves går linen ud på et af årets mest hypnotiske og melodisk generøse popalbum. Uden at give slip på sin banjo.

Da Kacey Musgraves for et par uger siden stod på scenen i Londons O2-arena, fik hun midt i præsentationen af sine nye sange pludselig travlt med at forklare, at hun »aldrig ville forlade countrymusikken«, hvorefter hun pegede tilbage på både banjoen og steelguitaren i sit band. De var der stadig!

Kacey Musgraves : Golden Hour. Universal.

Men lyttede man til de klassiske country-instrumenter, kunne vi i salen godt forstå Kacey Musgraves’ behov for lige at knytte en bemærkning til lyden af hendes nye lyd. Dels er Kacey Musgraves af mange set som en af countrymusikkens frelsende nye superstjerner, dels stod hun over for et cowboyhatteklædt traditionspublikum til Country2Country-festivalen i O2.

Hun har klippet navlestrengen til Nashville og taget banjoen med over på et album, jeg vil betegne som kosmisk country

Og banjoen lød som turkise dryp fra nattehimlens stjerner, mens steelguitaren var mere et californisk kalejdoskop-trip end udmåling af himmelhvælvet over det Texas, Musgraves kommer fra.

Men Kacey Musgraves har intet at undskylde for. Nu, hvor de nye sange er ude på hendes tredje album, står det klart, at Kacey Musgraves har forvandlet sit udgangspunkt i countrymusikken til et af årets mest hypnotiske popalbum. En samling melodisk svævende sange, der bedøver vildskab og verdens larm med den gyldne times bløde lys efter solnedgangen og popmelodier, der indimellem er af en anden verden.

Båret af sin funklende stemme har Kacey Musgraves klippet navlestrengen til Nashville og taget banjoen med over på et album, jeg vil betegne som kosmisk country.

Som hvis Sade lavede en countryplade

Forbindelsen til countryradioens mandeklub var nu aldrig særlig stærk for Kacey Musgraves. Eller omvendt. Da hun albumdebuterede for fem år siden med den vittige og ordlegende ’Same Trailer Different Park’, var det med ring i næsen, mere hang til pot end whisky og plads til hele seksualitetens regnbuespekter.

Musgraves’ første sange var kvikke, sociale kommentarer om overgangen til voksenlivet på ’Follow Your Arrow’ og den karrusel af gentagne ritualer, vi kalder tilværelsen, på ’Merry Go ’Round’, hvor omkvædet lød:

»Mama’s hooked on Mary Kay/ Brother’s hooked on Mary Jane/ And Daddy’s hooked on Mary two doors down«.

Den let syrlige stil fortsatte to år senere på ’Pageant Material’, hvor countrykulturens syn på kvinder som små skønhedsdronninger fik med Musgraves-riven i titelsangen, det klaustrofobiske liv i en lille by på landet kom under lup på ’This Town’, og musikbranchen generelt fik et spark over skinnebenet med ’Good Ol’ Boys Club’.

Denne gang er det anderledes.

Den kommenterende distance er væk på ’Golden Hour’, hvor Kacey Musgraves’ hurtige vendinger er fordampet fra både sange og tekster. Hun har mødt kærligheden, er blevet gift (med musikeren Ruston Kelly), og i stedet for kynisme i forbifarten synger Musgraves personligt, drømmende og i direkte formuleringer. Om ensomheden, når den anden ikke er der, om at være på lsd og tænke med verdensomspændende kærlighed på sin mor, og om at være slået helt ud af forelskelse og have kroniske sommerfugle i maven.

Man kan godt savne lidt af den spydige tone, når albummet tager en af flere lige lovlig sødladne omveje, men jeg overgiver mig alligevel totalt, når Kacey Musgraves løfter sin vidunderlige klangfulde stemme et hak op og på den fortryllende ’Butterflies’ synger: