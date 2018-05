Feministisk festival: Talk Town byder på mere end 90 arrangementer om køn, ligestilling og feminisme Den feministiske festival Talk Town vil gerne vise, at der ikke er noget modstæningsforhold mellem kampen for feministiske mærkesager og underholdningsværdi. De byder på mere end 90 tværkunsteriske arrangementer i løbet af de kommende dage.

Feminister bliver ofte skudt i skoene, at vi er mandehadere, hystader, frigide fantatikere, kedelige lyseslukkere.

Det er dog de færreste feminister, der ser sig selv som for politisk korrekte og overfølsomme, for vrede og detaljeorienterede eller for elitære og for patroniserende.

Men hvorfor adskiller feminismens selvbillede sig så meget fra det, den bliver beskyldt for?

Et muligt svar kunne være, at det er fordi der mangler et folkeligt forum for oplysning og dialog.

Det vil den feministiske debat- og samtalefestival Talk Town lave om på med masser af gratis aktiviteter i Huset-KBH fra i dag og til og med lørdag 5. maj.

Talk Town vil gerne gøre feminismen lettere tilgængelig og vise, at feminister også kan have det sjovt. De inviterer derfor til fest, quiz og andre aktiviteter med fokus på stort set alle aspekter, man kan forestille sig kan debatteres fra en feministisk vinkel - fra ligestilling, køn og sexisme til samtykke, slutshaming, social kontrol og selvforsvar.

Festivalen ønsker dels at fejre de feministiske sejre, men også at fastslå, at vi endnu ikke er i mål med ligestillingen og mange af de feministiske mærkesager.

Der er mere end 90 arrangementer på programmet, og de foregår alle i de forskellige rum i Huset-KBH i Rådhusstræde, hvor der i løbet af festivalen også vil være street food, bar og markedsplads med danske designere, kunstnere og forfattere, som sælger alt fra muleposer til t-shirts og til plakater.

Alle arrangementer er i udgangspunktet gratis og for alle, om end enkelte events kræver en beskeden éntrebillet .

Ibyen guider her til nogle af arrangementerne fra det omfattende festivalprogram.

I dag kl. 14.30-18 er der seminar og workshop om diversitet og tryghed på spillesteder og festivaler, hvor Svensk Live deler erfaringer med at mindske seksuelle krænkelser og øge ligestillingen både på, bag og foran scenen i musikmiljøet. Her kan du høre en panelsamtale, networke og deltage i en workshop og udvikle konkrete initiativer forud for festivalssæsonen.

Efterfølgende kan du være med til at starte Danmarks første feministiske tænketank sammen med Feministisk Forandring kl. 18-20.

Du kan også tage til debat om maskulinitet i den arabiske kvindekamp, hvor kvinderettighedsforkæmpere fra Marokko og Egypten kigger forbi og debatterer muligheder og risici ved inklusionen af mænd i kvindekampen i den arabiske region kl. 15-17.

Lidt senere på aftenen er der et oplysnings- og speeddatingevent om jomfrumyten, der den dag i dag stadig bruges som kontrolredskab over for unge kvinder på trods af, at det flere gange er blevet videnskabeligt bevist at slimhindefolden egentlig er en 'kønskrans' og ikke et segl, der nødvendigvis sprækker ved første samleje.

Fredag kan du for eksempel lægge ud med en debat om social kontrol og vold mod minoritetskvinder kl. 13-14.30 eller forberede dig til årets 'SlutWalk' på Sankt Hans aften 23. juni ved at male skilte og trykke 'slutty' slogans på t-shirts (køb eller medbring selv) mellem kl. 14-18.

Der er også en debat om #MeToo på arbejdsmarkedet kl. 14.30-16.30, hvor panel og publikum vil diskutere, hvordan vi kommer videre og får gjort arbejdspladsen til et safe space.