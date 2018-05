Folkene bag CPH Street Food og Noma har åbnet nyt madmarked for enden af Inderhavnsbroen Det nye streetfood-marked på Grønlandske Handels Plads for enden af Inderhavnsbroen byder på blandt andet burgere, kaffe, ceviche og malaysiske kyllingevinger.

Var man tilfældigvis forbi Grønlandske Handels Plads for enden af Inderhavnsbroen i løbet af weekenden, ventede lidt af en overraskelse.

Her var der masser af mennesker, som sad og nød solen, hvilket i sig selv jo ikke er et særsyn på sådan en solskinsdag i København.

Overraskelseselementet bestod snarere i synet af byens nyeste madmarked, Broens Gadekøkken, og de mange streetfood-stande i farverige containere, borde, bænke og parasoller.

Det er egentlig ikke, fordi det har været en hemmelighed, at Broens Gadekøkken skulle åbne netop her - allerede sidste år besluttede teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune at reservere en del af området til et midlertidigt madmarked - men selve åbningen har der ikke været meget larm omkring.

Weekendens åbning var da også kun en såkaldt 'soft opening', og det er først på fredag 4. maj, at den officielle åbning finder sted fra 11-22.

Boderne holder dog også åbent fra 11-22 i de kommende dage (Grød og The Coffee Collective fra kl. 8).

Allerede nu kan madglade københavnere og turister således samle sig om streetfood fra blandt andet Gasoline Grill, Pal' Pueblo by PMY, California Kitchen og Grød.

Madmarkedet vil desuden få besøg af gæstekokke fra hele verden og diverse pop-up-projekter.

Det er garvede folk fra holdet bag Copenhagen Street Food på PapirØen og Noma som står bag Broens Gadekøkken på havnekajen på Grønlandske Handels Plads, og ambitionen er at tilbyde både lokale og turister street food fra hele verden på en smuk beliggenhed med udsigt til både glitrende vand og solnedgang.

Broens Gadekøkken er inspireret af områdets historie, der før i tiden har været centrum for handlen mellem de nordatlantiske lande og har lagt jord til værksteder, pakhuse og trankogeri. Bodernes udsmykning er derfor inspireret af de klare farver på grønlandske huse.

Broens Gadekøkken. Alle ugens dage kl. 11-22. Den Grønlandske Handels Plads, Strangade 95, Kbh. K.