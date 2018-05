Hele programmet afsløret: Her er alle sommerens gratis Nemoland-koncerter på Christiania Traditionen tro disker Christianias Nemoland op med gratis udendørs koncerter hver søndag hen over sommeren fra 27. maj til 26. august.

Man kan godt begynde at glæde sig til de varme sommeraftener på Christiania. For nu er Nemoland klar med det samlede musikprogram for sommerens koncerter, der både byder på nye hitmagere og garvede navne med flere år på bagen.

Koncerter i Nemoland 27. maj: Fastpoholmen og Wafande _________________________________________________________ 3. juni: Annelise, Mariyah og De Danske Hyrder 10. juni: Kasper Kaae og Hugo Helmig 17. juni: Nadia Stein News og Anne Dorte & Maria 24. juni: Bolværket og The Sandmen _____________________________________________________________ 1. juli: Aksglæde og Hardinger Band 8. juli: Moses Andreas og Kesi 15. juli: Fribytterdrømmer og Carl Emil Petersen 22. juli: Lumia og Jonah Blacksmith 29. juli: Strawberry Slaughterhouse og Hotel Hunger ____________________________________________________________ 5. august: Marwan og Lucy Love 12. august: Kaka og Bikstok 19. august: Per Chr. Frost og Michael Falch 26. august: Soleima og Phlake Vis mere

Udendørskoncerterne skydes i gang søndag 27. maj med to optrædener fra Fastpoholmen og dancehall-sangeren Wafande, der ligesom resten af sæsonen spiller henholdsvis kl. 18 og kl. 20.

Desuden er Hugo Helmig, Michael Falck, Lucy Love og Bikstok på årets plakat, der markerer 50-året for the summer of love i 1968.

Dét kan man med fordel fejre på ægte flippermanér, når det danske band Fribytterdrømme besøger Fristaden med deres hallucinerende syrerock 15. juli - samme dag som den tidligere Ulige Numre-frontmand Carl Emil Petersen.

Master Fatman agerer atter engageret indpisker og konferencier helt frem til årets sidste indslag, som leveres af en poplækker pakke bestående af Soleima og Phlake.

Der er i alt 29 koncerter at glæde sig til, og entreen er som altid gratis - med en stille bøn fra arrangørerne om at købe sine drikkevarer i Nemo-baren eller at stille sulten hos Nemos Kitchen.