Ugens koncerter: Amerikanske kvinder med sjæl og nerve samt et af årtiets vigtigste danske rockbands

Soulvinde fra Chicago

Hun er kun lige fyldt 19 år, men Ravyn Lenae fra Chicago har allerede udgivet tre ep’er og fremstår med sin sprælske stemme af lige dele disco og soul som en af de mest interessante nye soulstemmer på den ellers hurtigt overbefolkede amerikanske urbanscene.

Med opbakning fra den eminente producer Steve Lacy på den seneste ep ’Crush’ er Lenae i fuld gang med at skære sin egen niche ud et sted mellem Janet Jackson og Solange.

I et dynamisk spil med Lacys soulfulde dis af en produktion, elementer af surf-rock, hvirvlende disco-fornemmelser og de hele tiden himmelfaldne harmonier er Ravyn Lenae en stjerne i støbeskeen.

Hvis du er i tvivl, om du skal bruge en aften i hendes selskab, så sæt sangen ’Sticky’ på. Inden den er færdig, er du på vej ud ad døren til koncert.

Ravyn Lenae. 28. april. Studie 3, DR Koncerthuset. Kbh. S.

Foto: Pr-foto

Sange fra natholdet

Med sangen ’Nightshift’ har Lucy Dacus allerede meldt sig ind i kampen om årets bedste rocksange. Et åbent sår af en break up-sang, der lægger musikalsk blidt ud med nænsomme guitartoner, men straks bider fra sig i linjerne: »The first time I tasted somebody else’s spit, I had a coughing fit«.

Det er ikke let at komme op af kærlighedens kviksand, og i løbet af seks og et halvt minut løfter Dacus’ varme stemme sig fra det folkede anslag til en tsunami af guitarstøj under de forløsende linjer: »You got a 9 to 5, so I’ll take the night shift/ And I’ll never see you again if I can help it«.

Lucy Dacus kommer fra indierockscenen i Richmond, Virginia, og er en del af den genopfindelse af indierocken, som unge kvinder som Julien Baker, Soccer Mommy og Dacus selv har gang i lige nu. Alene ’Nightshift’ er en koncert værd.

Lucy Dacus. 30. april. Spillestedet Stengade, Kbh. N.

Arkivfoto: Melissa Kühn Hjerrild

Istiden vender tilbage

Selv om det er fem år siden, at post-postpunkerne i Iceage sidst udgav et album, har københavner-kvartetten allerede fortjent titlen som et af årtiets vigtigste danske rockbands.

Med debuten ’New Brigade’ og de følgende ’You’re Nothing’ og ’Plowing Into the Field Of Love’ satte Iceage dansk rock i punksvingninger langt ud over landets grænser. De (gen)åbnede en sluse i dansk rock.

Den position er de nu klar til at slå et par streger under med et fjerde album, ’Beyondless’, der udkommer 4. maj. To dage i forinden byder Elias Bender Rønnenfeldt (billedet) og resten af bandet til koncert med nye sange i koncertbugen på Hotel Cecil.

Det bliver slingrende og skæbnesvangert.

Iceage. 2. maj. Hotel Cecil, Kbh. K.