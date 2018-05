Gør et bog-kup: De små forlag indtager Charlottenborg til Lille Bogdag 2018

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

I weekenden samles de små forlag til Lille Bogdag 2018, der denne gang indtager Kunsthal Charlottenborgs flotte gemakker og byder på alt godt fra den litterære verden. Litteraturfestivalen starter lørdag kl. 12 og fortsætter søndag, og du kan blandt andet møde forlæggerne, høre oplæsninger fra både kommende og allerede etablerede forfatterstjerner, købe bøger, se udstillinger og både lytte til, se og spise en bog. Der er gratis indgang. Hele 40 forlag er repræsenteret med egen stand, og her står bøgernes bagmænd- og kvinder som forlæggere, redaktører, oversættere og markedsføringsfolk klar til at tale med læsere om litteratur såvel som forlagspraksis. Har du brug for at hvile snakketøjet, kan du læne dig tilbage til oplæsninger fra omtrent 50 forfattere. Læs også: Så ruller festen igen: Strøm kaprer metroen med fest og dj's for tiende år i træk Lørdag kl 12-13 byder Lille Boddag-holdet velkommen, hvorefter Jonas Eika, Asger Schnack, Daniel Boysen og Noa Kjærsgaard Hansen læser op på skift. I Charlottenborgs nedre foyers kontor kan du ridse dine åndedrag i kobber til kunstworkshoppen 'Marking Breath' med Sophie Dupont kl. 12.15-13. Efterfølgende kan du få stillet sulten og sanserne til 'Spis en Bog' i Apollo Bar & Kantine. Her fusionerer Frederik Bille Brahes køkken med litteraturens verden og serverer en 4 retters vegetarmenu med opskrifter fra Anders Haahr Rasmussen nyudgivne kogebogroman 'Det var ikke planen at købe kålroer'. Under middagen vil Anders Haahr Rasmussen fortælle om og læse op fra bogen. Det koster 250 kr. for de fire retter samt et signeret eksemplar af bogen, og der kan tilkøbes drikkevarer. Læs også: Forfatter til kogebogsroman: »Måske øver hun sig lidt med squashen« Lørdag eftermiddag kan du blandt andet opleve 'Åben ORDination' ved ordapoteker Morten Søndergaard (kl. 14.30) og fællesoplæsning af online-boghandlen Mikrofests manifest-antologi (15.30)samt koncert med Olesen/Mørtel (kl. 16). Søndag fortsætter de litterære herligheder, først med en filmvisning af Nitesh Anjaans 'Dreaming Murakami' om Murakamis danske oversætter Mette Holm (kl. 12) og efterfølgende panelsamtale mellem oversættere. Når du har fået lidt mad i maven til Apollo Bar & Kantine og Anders Haahr Rasmussen 'Spis en Bog'-frokost (kl. 13-14.45.) kan du læne dig tilbage og slå mave, mens du lytter til Rolf Sparre Johansson, Kasper Ralsted Jensen og Pia Jul, som læser op i rap fra kl. 14.15. Lille Bogdag 2018 bliver afsluttet med et musikalsk indslag - kl. 16.15-17.10 læser korte noveller op, akkompagneret af Ravnur Huginsson Eide på pedalsteel og keyboard. Lille Bogdag 2018. Lørdag 12. - søndag 13. maj. Kunsthal Charlottenborg, Kbh. K.