Så ruller festen igen: Strøm kaprer metroen med fest og dj's for tiende år i træk Metroen forvandles fra transportmiddel til dampende klub, når Strøm indtager toget med pumpende elektronisk musik til deres årlige happening Trans Metro Express.

Hvis du er klaustrofobisk anlagt og hader elektronisk musik, så kan du godt lægge læsebrillerne fra dig.

Trans Metro Express er nok ikke noget for dig.

Har du derimod intet imod at stå pakket som sild i en tønde og drikke dåseøl, mens en dj banker beats af sted, ja, så kan det formentlig slet ikke blive bedre end Strøms årlige metro-koncert, hvor fire elektroniske artister kaprer toglinjen mellem Vestamager og Vanløse og omdanner ruten til en kogende festscene.

I år er der 10-års jubilæum på det populære event, der finder sted over et par timer 26. maj og starter kl. 20.00 på Vestamager station.

Bag dj-pulten finder man blandt andre SØS Gunver Ryberg og Soho Rezanejad, der begge bevæger sig i den mørkere ende af det elektroniske spektrum, hvor techno og ambiente fornemmelser krydses og slår gnister.

Derudover kan man i år også få mulighed for et genopleve Thomas Knak, der efterhånden er en gammel kending med flere Strøm-koncerter på cv'et. Endelig kan man give sig hen til tonerne af produceren og musikeren C.K., der ikke er bleg for at benytte sig af de hedonistiske house-remedier, når festen skal bankes på plads.

Som altid har kunstnerne komponeret musik særligt til køreturen, der har for vane at udviske fornemmelsen af både tid og sted, når man stryger gennem det københavnske landskab med 80 km/t.

Det er gratis at deltage, så længe man har en gyldig metro-billet.

Kan man ikke helt huske, hvordan det var, eller er man bare nysgerrig, så læs Politikens musikredaktør Simon Lunds anmeldelse af Trans Metro Express i 2010 her. Og som han bl.a. beskriver, er der tale om en noget anderledes metrotur, end den vi plejer at kende:

»... der blev danset, skrålet og crowdsurfet, mens folk på stationer stod med måbende miner og slap rejsekufferter ned på perronen«.

Strøm. Trans Metro Express. Lørdag 26. maj kl. 20.00. Vestamager Station. Billet: Metrobillet.