Hele ugen: Kom til gastronomisk generalprøve i Københavns nye madmekka på Refshaleøen I dagene op til den officielle åbning af den nye københavnske street food-satsning Reffen, kan man få en forsmag på, hvad der er i vente.

Mens kraner og gravkøer kværner løs på havnefronten og udsletter de sidste rester af street food-successen PapirØen, rejser der sig stille en arvtager i betonmylderets dystopiske skygge lidt længere ude på Refshaleøens landtunge.

Københavns nye urbane madmekka og kreative legeplads, Reffen, åbner officielt først på fredag 18. maj, men allerede nu er der åbent for de nysgerrige, der inviteres til at snuse rundt, mens kokke og kunstnere prøvekører koncepterne.

Har man lyst til at nyde forårsdagenes lys og varme, kan det altså med fordel finde sted på Reffen, hvor alle barer og boder har åbent hele ugen mellem kl. 15 og kl. 21.

Alverdens mad

Stort set alle gode kulinariske dele af verden er repræsenteret på områdets 6.000 kvadratmeter, der ligger bare 10 min. fra centrum. Spis for eksempel afrikansk fra Baobab, indisk på Dhaba eller klassisk dansk snask fra Hanne & Stefan, der serverer flæskestegssandwich.

Eller hvad med Gro Georg Jensens grillede fisk og måske lidt frisklavet italiensk pasta fra La Baracca?

Og der er mere: Franske crêpes, is og kaffenørderi til dessertelskerne. Priserne for en ret ligger mellem 70-150 kr.

Der er altså rig mulighed for at gå på opdagelse i byens nye gastronomiske oase - og god chance for at man kan trille hjem på cykel eller på anden vis. Ellers må man tage havnebussen, der sejler frem og tilbage mellem Nyhavn og Refshaleøen hvert 30. minut.

Bæredygtigt fokus

Når Reffen er flyvefærdig, vil i alt 54 forskellige madboder, barer og kreative værksteder lette fra reden under en bæredygtig fane. Genbrug og genanvendelse er nemlig i skarpt fokus for alle deltagende, der så vidt muligt vil efterleve credoet 'Reduce & Reuse'.

Konkret vil det betyde komposterbar service, økologi og lokale råvarer, ligesom affaldssortering og brugen af ældre byggematerialer er en del af den bæredygtige linje.

Det er folkene fra Copenhagen Street Food, der har sagt farvel til Papirøen, som står bag Reffen.

Reffen. Refshalevej 167, 1432 København K