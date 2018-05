Anmeldelse: Det splinternye madmarked Broens Gadekøkken byder på velkendte hits og gode københavner-darlings Der er kendte spillere på banen i Broens Gadekøkken. Niveauet holder, men overraskelserne er få.

Det ligner et atomuheld, når man kigger over på Papirøen.

Copenhagen Street Food er forvandlet til en bunke beton, men heldigvis er afløseren allerede dukket op.

Syv madboder og fire barer udgør Broens Gadekøkken, som folkene bag madmarkedet på Papirøen og Noma har fået banket op lige ved Inderhavnsbroen.











Broens Gadekøkken Strandgade 95, Kbh. K. www.thebridgestreetkitchen.com

I størrelse meget mindre end Papirøens og med et sortiment af velkendte, afprøvede koncepter som bl.a. den internationalt berømmede burger fra Gasoline Grill, Dessertboden, der bestyres af Hansens Flødeis, og restaurant PMY’s aflægger Pal’ Pueblo, som den tidligere Noma-kok, Karlos Ponte, står bag. Hvor er de pirrende indslag?

Da Copenhagen Street Food åbnede på Papirøen, var det en af de største madmæssige fornyelser i byen, og gæster blev lokket til af retter, man ellers ikke kunne smage i København. Paradoksalt nok byder byens nyeste marked her godt fire år senere stort set kun på darlings og hits fra den veletablerede café- og restaurantscene.

Har vi ikke set det før?

Vi begyndte i det latinamerikanske hjørne hos PMY med ceviche på torsk og puffede majskerner og den velkendte kombi af koriander og lime. Syrligt, friskt og velfungerende. Vi rundede også en empanada, der jo betyder indbagt. Det er en fedtet fætter med trevlet oksekød pakket ind i kornfed majsmel, der tilfredsstiller alle behov for fedt og salt. En velrørt chilimayo og persilleeddike-mayo gjorde ikke fedtrusen mindre.

Hos Mac-Cik by IBU var der gang i kullene. De marinerede kyllingevinger kom fra grill på paptallerken med en fantastisk peanutsauce, der havde et godt svirp chili i eftersmagen og knasende stykker af peanuts. Kimchien (20 kr.) var lidt vandet for min smag, men de fermenterede grøntsager var en god modvægt til de fedtede kødsager.

Vi sluttede i Dessertboden, hvor Hansens Flødeis holder til. Igen en velkendt spiller, der har opgraderet konceptet ved at hånddyppe ispindene i chokolade og for eksempel vende dem i guddommelige nougatstykker for 45 kroner.

For samme beløb kan man også få en Sundae-is. Her er det Hansens iscreme, der er grundlaget, mens en varm chokoladesauce og en chokoladeblanding, der fik farve af blå stykker kornblomst, kom over. Saucen varmede den i forvejen bløde og meget lækre iscreme, og resultatet blev alt for sødt og blødt og skreg efter et syrligt modspil.

Overordnet har Broens Gadekøkken mad af god kvalitet, men grundlaget er velkendte og trygge kædekoncepter, der næsten er trættende. Et par overraskelser havde løftet oplevelsen.

Kort sagt om Broens Gadekøkken

Hipnessfaktor

Langborde, ombyggede containere og mad på bæredygtige paptallerkener med smagsoplevelser fra Sydamerika, Mellemøsten og Asien.

Det er essensen af Broens Gadekøkken, der både appellerer til børnefamilier og folk på sommerdruk. Vi har set det før, og hipnessfaktoren er efterhånden klinget af konceptet, men de mange sprog, der blander sig med hinanden, giver stedet en urban hype og autenticitet til begrebet street food.

Pris vs. Kvalitet