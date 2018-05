Nørrebro-bryggere lancerer gammeldags eddike-sodavand til fest i Kødbyen Drengene fra Nørrebrew har udviklet en økologisk eddikesodavand med ingefær, ahornsirup og æblecidereddike sammen med medstifter af To Øl og Brus Tobias Jensen. Sodavanden bliver lanceret til en reception i Space 10 fredag 25. maj med gratis drinks og musik - men allerede i weekenden er der soft-launch og smagsprøver.

Den københavnske økologiske softdrink-virksomhed Nørrebrew, der blandt andet står bag den energiholdige iste Maté Maté, har teamet op med medstifter af To Øl og Nørrebrobaren Brus Tobias Jensen om en eddikebaseret sodavand.

Switchel hedder den nye drik, der er en kombination af ingefær, ahornsirup og æblecidereddike - alt sammen økologisk.

For at lancere produktet med manér holder Nørrebrew reception for Switchel fredag 25. maj i Space 10 på Flæsketorvet med gratis Switzel-drinks, øl og musik.

Efterfølgende er afgang i fælles flok til afterparty på Bakken, hvor pladeselskabet Back to Future Sounds holder hof.

Udover den festlige reception er der allerede i weekenden en såkaldt 'soft-launch' af Switchel, hvor du kan smug-smage produktet i Nørrebrews bod til designmarkedet 'Finders Keepers' 19.-20. maj i Lokomotivværkstedet.

'Haymakers punch' og dobbelt fermentering

Switchel-sodavanden er egentlig ikke et nyt påfund, men stammer fra en tid før e-numre og masseproduktion.

Tilbage i 1700-tallets Nordamerika drak bønderne den som en slags datidig vitaminvand eller sportsdrik, når høsten skulle i hus.

'Haymakers punch' blev den også kaldt, og blev sommetider serveret med mørk rom, is og citron, når høst-humøret var på sit højeste.

Nu bringer Nørrebrew og Tobias Jensen så sodavanden til nutidens København, hvor den traditionen tro kan drikkes som den er - eller som mixer i cocktails.

Særligt syrligheden i sodavanden er speciel, da den stammer fra æblecidereddiken, der har gennemgået en dobbelt fermenteringsproces hos Nordhavns eddikebryggeri - først fermenteres økologisk æblemost til æblecider, som så fermenteres til eddike.

