Bas Under Buen inviterer til bastung folkefest med Lucy Love øverst på plakaten Bas Under Buen indtager for niende gang området under Bispeengbuen 14. juli 2018 med basbåren musik som dubstep, trap, garage og grime og får i år blandt andet besøg af Lucy Love. Zookeepers, RDG og OHOI!

Sommer i København betyder udendørsarrangementer en masse og byder på både helt nye initiativer i byrummet, men også på gensyn med gengangere, der efterhånden er en etableret bestanddel af sommersæsonen i København.

Skandinaviens største basarrangement 'Bas Under Buen' hører til sidstnævnte og indtager for niende år i træk området under Bispeengbuen med folkefest og 8-timers næsten non-stop buldrende bas lørdag 14. juli kl. 15-23.

Bas Under Buen har netop offentliggjort årets line-up og som sædvanligt er der tale om både nye navne såvel som nogle af basmiljøets største stjerner, der også vinder gehør i den brede og ikke så bassede befolkning.

Årets hovednavn er den danske grime-dronning Lucy Love, der har været aktiv på den elektroniske scene i omtrent et årti, hvor hun har leveret hits som 'Poison' og 'Daddy Was a DJ'.

Navne som Zookeepers, Flexlikekev, Kong Kurs & Dub Manza, Pernille, RDG og OHOI! skal også lægge lyd til festen.

Musikken fordeler sig således inden for og mellem diverse basbårne genrer som garage, dubstep, grime, trap, drum & bass og appellerer til et mangfoldigt publikum.

»En af de vigtigste erfaringer, vi har gjort os i løbet af otte forgangne år med Bas Under Buen er, at det her arrangement har den ret unikke egenskab, at den kan præstere nichemusik til et bredere publikum. Dem, der kommer til Bas Under Buen, forventer ikke hitliste-musik, hvilket giver os mulighed for at vække deres nysgerrighed for mindre eksponerede musikgenrer«, siger direktør Tim Driver i en pressemeddelelse.

Hele festen er gratis at deltage i, og får man brug for en mosh-pit-pause og en kold øl eller lidt mad at feste videre på, kan man trække sig lidt tilbage i en af de mange barer og madboder.

Bas Under Buen forventer ligesom de forgagne år omtrent 10.000 gæster og opfordrer derfor til at vise hensyn på dansegulvet og alle andre steder.

Ligesom sidste år rykker festivalen desuden videre til Aarhus efterfølgende, hvor der er Bas Under Buen under Ringgadebroen lørdag 28. juli kl. 15-23, hvor der vil være enkelte variationer i line-uppet.

Bas Under Buen 2018 - Frederiksberg. Lørdag 14. juli kl. 15-23. Under Bispeengbuen, Bispeengen, Frederiksberg.