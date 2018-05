Sommer-eldorado i Fælledparken: Nu kan de yngste køle sig ned i soppesøen Fra i dag af kan de små blive nedkølet i den store soppesø på Vandlegepladsen i Fælledparken, hvor der også er masser af andre sjove vandaktiviteter.

På en varm og solrig sommerdag som i dag kan det være tiltrængt med lidt vand til at nedkøle kroppen.

Det gælder også for de små, der ikke lige har mulighed for at hoppe i havnen som os andre.

I dag åbner til gengæld et vaskeægte sommer-eldorado for netop de yngre generationer, når Vandlegepladsen i Fælledparken tager hul på den våde sommersæson.

Her kan de små boltre sig i vandlabyrinter og 'regnskyer' og skyde med vandkanoner, der kan skyde med vand mere end fem meter fremad.

Den store soppesø er også blevet fyldt op, så de yngste kan tumle rundt i vandet, mens de store kan få nedkølet sommertæerne.

Soppesøen bliver fyldt fra i dag af og hver morgen, såfremt temperaturen når over 20 grader og solen skinner fra en stort set skyfrihimmel.

Vandlegepladsen i Fælledparken er Københavns første vandlegeplads og er tiltænkt børn i alderen 0-8 år.

Ideen med Vandlegepladsen er at kombinere leg med læring og motion og flere af vandlegeredskaberne kræver derfor aktiv deltagelse, mens andre er selvkørende.

Læringselementet består i, at legepladsen er bygget op som en by, der viser vandets vej fra skyerne og igennem åer og kloakker og ud i det store, blå hav.

De resterende soppesøer i København fyldes først fra 1. juni.

Vandlegepladsen i Fælledparken. Åbnede for første gang i dag og holder åbent til september alt efter vind og vejr. Fælledparken ved Edel Sauntes Allé, Kbh. Ø.