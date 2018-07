Millionunderskud og lukkede skodder: Det er ikke sikkert, at Westmarket findes ved årsskiftet Madmarkedet på Vesterbro er i krise, og får det ikke tilført ny kapital, er det sandsynligvis nødt til at lukke inden årsskiftet.

Lukkede skodder.

Det har ikke ligefrem været noget særsyn, når man lagde vejen forbi Westmarket. Men nu kan det være, at skodderne må rulles ned for bestandigt hos madmarkedet på Vesterbro.

Deres seneste årsregnskab, som blev offentliggjort sidste måned, viser nemlig et underskud på næsten 37 millioner kroner i 2017. Det betyder, at hvis ikke Westmarket får tilført ny kapital, bliver det nødt til at lukke inden årsskiftet.

Selv om virksomhedens revisor tvivler på, at det kan lade sig gøre, forbliver ledelsen tilsyneladende optimistisk.

Det skriver Berlingske.

Problemer fra begyndelsen

Westmarket åbnede for halvandet år siden, i februar 2017, med store ambitioner. Man ville forvandle det døde butiksgalleri, som bygningen havde været førhen, til et pulserende madmarked med både street food og butikker med friske råvarer.

Sådan gik det ikke.

Fra begyndelsen var der problemer med stadeholdere, der så sig nødsagede til at lukke og skød skylden på administrationen. Det førte til, at man i juli sidste år skiftede ud i ledelsen og fik tilført en kapitalindsprøjtning på et tocifret millionbeløb. Dengang var den nyansatte direktør, Steen Jensen, overbevist om, at det ville vende udviklingen:

»Det er noget af det, vi håber kapitalindsprøjtningen kan gøre: sende et signal om, at vi er kommet for at blive«, sagde han dengang til Politiken. Senere har Steen Jensen forladt stillingen som direktør.

Udviklingen blev da heller ikke vendt, og da Politiken var forbi madmarkedet i november 2017, mente flere gæster, at det måtte skyldes den manglende hygge.

»Der er noget med indretningen og belysningen. Det er bare ikke særlig hyggeligt«, sagde Nina Staal eksempelvis.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Westmarket.