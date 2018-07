Gratis vegetarfestival vender tilbage til København med workshops, foredrag, koncerter og masser af mad Tiøerens grønne omgivelser danner rammen for vegetarfestivalen, som byder på 30 vegetariske madboder, foredrag og koncerter.

Efter debuten sidste år vender Københavns vegetariske festival tilbage med sine grønne boder, grønne munde og grønne snakke.

Festivalen forløber hen over weekenden 24.-26. august på Tiøren på Amager. Endnu en gang forvandles Tiøren til et stort grønt madmekka med rig mulighed for at blive klogere på vegetarisk mad. Festivalens program byder desuden på koncerter, talks og madworkshops.

Det er ganske gratis at deltage, dog kan der forekomme deltagerbetaling ved enkelte særarrangementer.

Plante-is, taco og vegansk sushi

Der er, sjovt nok, masser af mad på programmet.

Du kan for eksempel spise dig mæt i vegansk sushi, som er lavet på brune, økologiske ris og grøntsager. Eller du kan hos madtrucken Jipi smage vegetariske og veganske tacos i ærlig mexicansk stil, mens du hos Wild Kiwi Pies-boden kan mæske dig i New Zealandske veganske tærter.

Er du mere trængende efter noget sødt, kan du også få det. Her forkæler det populære veganske ishus Nicecream Copenhagen, der til daglig holder til på Vesterbro og Nørrebro, med 4-6 forskellige nicecream scoops, som bliver serveret i både kopper, vafler eller i deres populære cookiesandwich. Du kan også finde vegansk chokolade, pandekager og smoothies på festivalen.

Alt, der bliver serveret er plantebaseret, og det meste er også økologisk.

Madworkshops, koncerter og foredrag

Er du ny i det med at lave vegansk mad? Så får du alle tiders mulighed for at lære nogle nemme retter at kende. På madworkshop lærer du, hvordan man laver tre simple veganske retter på under 60 minutter, eller du kan lære at lave nye variationer af den famøse veggie-burger.

Der er også flere foredrag og debatter.

For eksempel kan man høre den anerkendte australske filosof og dyreretsforkæmper Peter Singer tale om dyrevelfærd, mens en gruppe forældre deler ud af deres erfaring med at lave vegansk mad til børn, samt hvilke motiver, der har medvirket til, at skuespiller Carsten Bjørnlund, særligt kendt fra bl.a. Arvingerne og Liberty, har valgt at leve vegetatisk.

Med tv-programmet ’De perfekte piger’ blev hele Danmark gjort opmærksom på det store problem, som mange unge piger kæmper med, nemlig synet på deres krop. Og krop og spisevaner hænger ofte sammen. Derfor bliver der også sat fokus på kropsaktivisme, når talkshowet med Maria Guldager finder sted. Her taler hun bl.a. med Fie Sommer fra tv-programmet ’De perfekte piger’ om krop og sundhed.

På den musikalske front kan man fredag aften kl. 20.30 hører koncert med Sys Bjerre. Artister som Ida Kudo, Johan Bay og Stine Steendorph lægger også vejen forbi scenen på Tiøren.

Derudover byder weekenden på meget andet som quizzer, paneldebatter og yoga.

Vegetarisk Festival. 24.-26. august, Tiøren, København S. Du kan læse mere om festivalen og dets program her.