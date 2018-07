Michelinkokkens yndlings-aperitivo: Puglisis populære vermouthbar vender tilbage – nu på Nørrebro Manden bag Relæ, Bæst, Manfreds og Mirabelle genåbner nu vermouthbaren Rudo. Den kommer til at ligge lige over Bæst og åbner så småt i løbet af august.

Planen var at gøre vermouth smart igen.

Da kokken og restauratøren Christian Puglisi åbnede Rudo i Indre By i december 2016, ville han udviske den italienske hedvins rygte som en bedaget bedstemordrik og introducere danskerne for aperitifkulturen. Ligesom det cyklende makkerpar bag Vermouth Søndag i øvrigt.

Og faktisk ser det ud til at være lykkedes dem. I hvert fald begynder vermouthen lige så stille at dukke op rundt omkring i København.

Til gengæld måtte Rudo lukke allerede seks måneder, efter de åbnede. Der var simpelthen ikke nok gæster, måtte de erkende. Måske skyldtes det placeringen i Pilestræde, måske skyldtes det, at de havde indrettet stedet, så det så for dyrt ud. Men under alle omstændigheder var Christian Puglisi ikke parat til at give op.

»Det sidste glas vermouth er ikke skænket«, sagde han dengang til Euroman.

»Det bliver en bar«

Det fik han ret i. For nu åbner Rudo igen, denne gang på etagen over Bæst, der ligger i Guldbergsgade 29 på Nørrebro. De vil afholde en række arrangementer i løbet af august og håber på at kunne åbne stedet rigtigt i slutningen af måneden.

I modsætning til tidligere bliver det ikke muligt at spise deciderede retter på det nye Rudo. Af tørre varer kan man bestille lidt snacks.

»Det bliver en bar. Vi har villet slappe af med noget af det, der ikke fungerede så godt tidligere, og fokusere på vermouthen og den italienske aperitivokultur«, siger Christian Puglisi.

»Vi forestiller os, at man kan starte med en drink på Rudo, hvis man spiser på Bæst, eller hvis man skal videre i biografen«.

Og derudover bliver konceptet temmelig meget, som man kender det fra flere af Christian Puglisis andre steder.

»Det bliver noget med nogle enkle, simple ting. Af gode råvarer«, fortæller han.

Rudo. Guldbergsgade 29, København N. Åbner i august.