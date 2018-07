Cinemateket åbner friluftsbiograf-sæsonen med 'E.T.' i Kongens Have Det er blevet tid til film under åben himmel. Cinemateket inviterer traditionen tro til Open Air i Kongens Have i disse dage.

Med det lokkende solskinsvejr er det formentlig et begrænset antal film, der er blevet set hjemme i de danske stuer denne sommer. Men hvorfor se film inden døre, når det kan gøres under åben himmel? I dag og i morgen (30. og 31. juli) inviterer Cinemateket til sæsonstart af deres årlige Open Air-arrangement med musik og filmvisning i Kongens Have. Læs også: Gratis danseforestillinger i København skal føre storbymennesket tættere på naturen I aften kan du opleve Steven Spielbergs hjertevarmende sci-fi-klassiker 'E.T.' på lærredet kl. 21.45. E.T. er fortællingen om den ensomme, tiårige Elliot, som bliver venner med rumvæsenet E.T., der er blevet væk fra sit rumskib. Inden filmen skydes i gang, varmer kortfilmen 'Ztriwer' op under skærmen og publikum (kl. 21.30), og kommer du tidligere, kan du opleve 80’er-musik på plænen med DJ Master Fatman (kl. 16) og stille sulten med chili con carne og sandwich fra Restaurant Sult samt læske dig i kolde drikke som vin, vand og fadøl. I morgen skrues der atter op for AV-klubben i haven, og på skærmen kan du opleve den Oscarnominerede dokumentarfilm 'Buena Vista Social Club' (kl. 21.45), der dykker ned i den cubanske musikkultur. Kommer du tidligere på dagen, kan du komme i cubansk stemning, når dj Master Fatman skruer op for musikken - her de cubanske rytmer fra kl. 16. Det er gratis at deltage. Du kan læse mere her.