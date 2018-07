Gratis danseforestillinger i København skal føre storbymennesket tættere på naturen Fra 31. juli og frem til 5. august kan man opleve rituel trancedans i solopgang og solnedgang rundt omkring i byen.

Storbyteateret Metropolis er tilbage.

Denne gang med ønsket om at genskabe storbymenneskets relation til naturen gennem en rituel trancedans under dagens første og sidste solstråler.

Og tættere på naturen bliver hele danseseancen, når danserne bevæger sig hen over et underlag af henholdsvis to tons jord, to tons salt og to tons sand på en klassisk udsigtsmole eller en strand midt i storbyen.

Danse-eventet kan opleves på Ofelia Plads (2.- og 3. august), Amager Strand (4.- og 5. august) og Naturpark Amager (31. juli og 1. august). Solen danses op kl. 7 (i Naturpark Amager er det dog kl. 7.30) og danses ned igen kl. 20.30 (i Naturpark Amager er det dog kl. 19.30) og varer en time. Se faktaboksen for præcise tidspunkter og lokationer. Det er en gratis fornøjelse.

9000 Steps Naturpark Amager (Kbh. S.): 31. juli kl. 19.30 & 1. august kl. 7.30 Ofelia Plads (Kbh. K.): 2. august kl. 20.30 & 3. august kl. 7.00 Amager Strand (Kbh. S.): 4. august kl. 20.30 & 5. august kl. 7.00

Naturens magi i storbyen

'9000 Steps', som forestillingen hedder, er et meditativt danseritual. De seks dansere vil bevæge sig rundt i en endeløs række af cirkler, kurver og spiraler, så der bliver dannet geometriske og organiske aftryk i det bløde underlag, der skal vidne om »naturens magi«.

Og det er ikke tilfældigt, at danserne danser sig gennem jord i Naturpark Amager, salt på Ofelias Plads og sand på Amager Strand, for ifølge koreografen Joanne Leightons, der står bag '9000 Steps', handler det om »at skære alt det overflødige fra«. Denne ide udspringer fra metoden ’transcendental striptease’, hvor det netop handler om at komme »back to basics«.

Danserne bevæger sig til lyden af Steve Reichs minimalistiske pionerværk fra 1971, 'Drumming'.