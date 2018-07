Hypet kunstners opera bliver opført på Copenhagen Contemporary Den danske kunstner Henning Christiansens kammeropera fra 1968 med den mundrette titel 'Opus 37: Dejligt vejr i dag, n'est-ce pas, Ibsen' genopstår til november på Copenhagen Contemporary.

Man kan ligesom smage på titlen til denne opera, at den er fra 1968. Året for århundredets største kulturelle eksplosion, og tiden, hvor avantgarde-kunst og tværæstetiske eksperimenter stod i fuldt flower power-flor mod et borgerligt og leverpostejsfarvet bagtæppe af ren konformitet.

Det var dengang. Men der er hype i Henning for tiden.

På halvtredsåret for 68-oprøret hiver Copenhagen Contemporary den danske komponist og billedkunstners sjældne opera til Papirøen bare for en enkelt dag.

Christiansen, der er herostratisk berømt for at have farvet sit ene øre grønt med bemærkningen: »Man skal lytte til naturen«, døde i 2008, men genopstår altså til efteråret i ånden, når hans opsigtsvækkende stykke fremføres 9. november.

Stykket blev uropført på Aarhus Kunstmuseum med scenografi af Bjørn Nørgaard og er, som titlen antyder, eksperimenterende og uformel helt i tråd med den internationale antikunst-bevægelse Fluxus, som Christiansen var en del af. Det kommer også til udtryk musikalsk, hvor operaens klassiske instrumenter har måttet lade livet til fordel for pigtrådens våben: elektronisk guitar og bas, samt både harmonika og perkussion.

Copenhagen Contemporary, som åbnede med stor festivitas 28. juni, er Københavns nye 7.000 kvadratmeter store kunstcenter, som har fokus på international installationskunst fra samtidens store stjerner. For tiden - og resten af året ud - kan man blandt andet opleve den danske kunstnertrio Superflex' totalinstallation 'One Two Three Swing', der fokuserer på fællesskab og samarbejde gennem gyngning.

Men kunst af en lidt ældre aftapning bliver det imidlertid også til, når fire danske sangere opfører 'Opus 37: Dejligt vejr i dag, n'est-ce pas, Ibsen' i en spritny opsætning sammen med det engelske ensemble Apartment House.

Forestillingen løber af stablen som en del af musik- og lydkunst-festivalen G((o))ng Tomorrow og kan kun opleves i dette kongerige denne ene gang. Er man i New York kan man gen-genopleve stykket til udstillingen Henning Christiansen Retrospective.

'Opus 37: Dejligt vejr i dag, n'est-ce pas, Ibsen'. 9. november kl. 20. Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432, København. Billetter: 150 kr.