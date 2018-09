Legenden Laurie Anderson forlænger koncertweekenden, der også byder på ung dansk rap og psykedelika I morgen er der sprudlende dansk rap og psykedelikarock i Vega, mens du mandag kan opleve multiinstrumentalisten og performancekunstneren i DR Koncerthuset.

Weekendens bedste beats? Politikens kritiker Alexander Vesterlund klæder dig på:

En legende i København

Det er en ganske unik begivenhed, at den amerikanske musiker, legenden Laurie Anderson – i en af kun to annoncerede koncerter – gæster Koncerthuset sammen med det paneuropæiske solistensemble Zeitkrater.

Multiinstrumentalisten og performancekunstneren Anderson har altid opløst grænser mellem avantgarde, elektronisk musik og rock – sjældent på bekostning af en fuldstændig frisk og tilgængelig lyd.

Koncerten vil bestå af to dele, først et helt nyt værk, som Anderson har skabt til lejligheden. Og så det ældre ’The Language of the Future’, der altid er under forandring, og som er blevet beskrevet som en »standup elegi, hvor hendes observationer, anekdoter og trippede historier spænder over rum, tid, politik, lingvistik og alt derimellem«.

Laurie Anderson + Zeitkrater. 24. september. DR Koncerthuset, Ørestads Blvd. 13, Kbh. S.

Foto: Vega (pr-foto)

Rap til tiden

For to år siden vakte en ung dansk rapper opsigt med singlen ’Do You’, som han selv lagde ud på Soundcloud.

Rapperen hed Noah Carter, var fra Nørrebro og er nu fyldt 24 – og siden han tidligere på året gav sin første koncert i eget navn i et udsolgt Store Vega, har han slået sit navn solidt fast på den sprudlende danske hiphop-scene.

»Når han er bedst, mestrer Carter sætninger, der bliver hængende med udråbstegn over hovedet«, skrev Lucia Odoom her i avisen om debutalbummet ’Couch Dreams’ fra sidste år, hvor Carter også vandt en DMA for ’Årets nye danske navn’.

Med sin melodiske blanding af trap, grime og R&B rapper Carter til tiden, med et format, der nemt sprænger landets grænser. Opfølgeren ’2nd Demo’ tidligere i år har sendt ham i en lidt mere tilbagelænet retning.

Noah Carter. 22. september. Store Vega, Enghavevej 40, Kbh. V.

Foto: Pr-foto

Psykedelika og børn

Med albummet ’Black Sheep Boy’ fik det amerikanske rockband Okkervil River i 2005 deres store kunstneriske gennembrud – et album, der af Pitchfork blev udnævnt til et af årtiets bedste.

Siden har det altid humørsvingende Texas-band i al stilfærdighed udgivet plade på plade – senest det meget iørefaldende ’In the Rainbow Rain’, der tidligere på året sendte det ud i en mere let og poppet, helt opløftende og optimistisk retning.

Frontmand Will Sheffs med de mærkeligste tekster beskriver, at albummet kommer oven på en professionel og personlig krise.

Rockmusik som den desillusionerede og aldrende musikers foretrukne terapiform kan godt blive en anspændt omgang, men i Sheffs sære blanding af psykedelika og excentrisk bøn bliver det alligevel sært appellerende.

Okkervil River. 22. september. Lille Vega. Enghavevej 40, Kbh. V