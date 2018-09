Den københavnske trio Marshall Cecil afslutter storstilet danmarksturné på Hotel Cecil Der har været fart over feltet for den alternative poptrio Marshall Cecil, som sidste år brød igennem med singlen 'Going Up/Going Down'. Bandet fejrer nu succesen med en sidste koncert på spillestedet Hotel Cecil fredag 28. september.

Den københavnske trio Marshall Cecil har fuld fart fremad.

Hen over sommeren har de spillet på blandt andet Spot og Roskilde Festival, begejstret musikskribenter og opbygget sig en stadig voksende lytterskare.

For et år siden udgav Marshall Cecil den dragende debutsingle 'Going Up/Going Down' og den ditto dragende og tilhørende musikvideo og slog ned som et lyn fra en klar himmel på den alternative popscene.

Marshall Cecil fejrer nu årsdagen for singlen og gennembruddet med en koncert på spillestedet Hotel Cecil fredag 28. september. Koncerten markerer samtidig afslutningen på bandets første danmarksturné.

Politikens musikredaktør Simon Lund har her i avisen skrevet, at »man må give Marshall Cecil, at de ikke lægger beslag på sig selv. Heller ikke i udfordringen af ideen om popmusik«, og det er da også næsten umuligt at rubricere bandet, hvis musik bl.a. er blevet kaldt transcendental popmusik.

Med både synth, trædeorgel, rap, saxofon og Kierkegaard-referencer må man sige, at bandet har fundet sig en særegen popstil.

Marshall Cecil fortæller i en pressemeddelelse, at koncerten på Hotel Cecil er den sidste i et stykke tid, da de herefter vil bruge tid på at skrive og indspille nye numre.

»Vi glæder os til at spille for nogle af de uundværlige mennesker, der har lyttet, liket og været med i vores musik gennem dette sidste år«, lyder det fra bandet.

Billetter til koncerten koster 140 kr. via Ticketmaster.

Marshall Cecil på Hotel Cecil. Fredag 28. september kl. 20-23. Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, Kbh. K