»Vi har et par musikalske overraskelser klar«: Lukas Graham annoncerer to nye koncerter, efter de første 32.000 billetter blev revet væk Fordi billetterne til Lukas Grahams to arenakoncerter i Danmark blev udsolgt så hurtigt, har bandet nu annonceret to ekstrakoncerter i Jyske Bank Boksen og Royal Arena.

12 minutter.

Så længe nåede der at gå, inden man måtte melde udsolgt af de omtrent 32.000 billetter til koncerterne, Lukas Graham spiller i Royal Arena i København 31. januar 2019 og Jyske Bank Boxen i Herning 2. februar.

Derfor har bandet bestående af Lukas Forchhammer, Mark Falgren, Magnus Larsson og Morten Ristorp besluttet at give to ekstrakoncerter. Det kommer til at foregå 30. januar 2019 i Royal Arena og 3. februar 2019 i Jyske Bank Boxen. Billetsalget starter 24. september klokken 9.

I en sms til Ibyen skriver Lukas Forchhammer:

»Det er utroligt overvældende at mærke den opbakning, der er kommet fra hjemlandet. Både i sommer, men så sandelig også efter udgivelsen af ny musik og annonceringen af egne koncerter. Vi glæder os i bandet til at komme ud og spille, og selvfølgelig har vi et par musikalske overraskelser klar«.

Koncerterne er en del af det, der kommer til at hedde 'The Purple Tour'. Første nye single fra det kommende album, '3 (The Purple Album) er allerede ude, og den hedder 'Love Someone'.

Lukas Graham. The Purple Tour. Ekstrakoncerter 30. januar 2019 i Royal Arena og 3. februar 2019 i Jyske Bank Boxen.

Billetter koster mellem 270 og 520 kroner, og billetsalget starter 24. september klokken 9.00 via livenation.dk og ticketmaster.dk.