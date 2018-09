Engang var han 7 år gammel. Nu er lille Lukas fra Christiania blevet 30 og verdensstjerne Lukas Graham slog for alvor igennem for seks år siden, da han med sit første album strøg ind på de danske hitlister. Siden er han blevet både far og verdensstjerne - og et nyt album er på vej. I dag fylder han 30 år.

30 år i dag.

På en måde har Lukas Forchhammer altid været en person, mange i Danmark har haft et forhold til. Fra han var tre, til han blev otte år, spillede Forchhammer rollen som Mads Krumborgs lillebror Grunk, der i tre Krumme-film og en julekalender smeltede hjerter, mens han spiste havregryn fra ladet på en legetøjslastbil.

Selv om man efter ’Krummernes Jul’ i 1996 kunne foranlediges til at tro, at Lukas Forchhammers eftermæle ikke ville overleve, når børnefamiliernes videofilm blev smidt ud, blev christianitten for syv år siden katapulteret tilbage til de danske stuer igen. Kinderne var stadig store og runde, men referencen til ’Krummerne’ blev snart unødvendig at bruge, for alle vidste pludselig, hvem Lukas Forchhammer – eller Lukas Graham – var.

Med en tilbagelænet poppet udgave af soul- og hiphopmusik leveret af sit band sang Forchhammer med lys vokal i ’Ordinary Things’, om hvordan han slog op med en irriterende kæreste. Nummeret røg durk ind på ’Ugens Uundgåelige’ på P3, og sammen med sangen ’Drunk in the Morning’ var det var kæk og frisk musik, der med udgivelsen af det selvbetitlede debutalbum i 2012 strøg til tops på salgslisterne. Det samme med opfølgeren ’Blue Album’ fra 2015, der på ryggen af hittet ’7 Years’ sikrede et internationalt gennembrud. Men trods Grammy-nomineringer og flere verdensomspændende hits er Forchhammer stadig »bare lille Lukas fra Christiania«, som han sagde i et interview med Politiken sidste år.

Forchhammer voksede op på fristaden, og han har aldrig lagt skjul på, hvor meget stedet betyder for ham. Den dag i dag optræder han i Christiania-trøjer til bandets koncerter, uanset om det er i Tønder eller Los Angeles, ligesom han hvert år er frivillig til de juleløses jul på Christiania. Det var også herfra, at Lukas Grahams liveoptrædener fik pladeselskabet Copenhagen Records til at skrive kontrakt med bandet. I dag bor Lukas Forchhammer på Christianshavn med sin kæreste Marie-Louise Schwartz og deres datter Viola, hvor han balancerer mellem at være far og verdensstjerne på samme tid. Et tema, der kommer til at afspejle Lukas Grahams tredje album, som Forchhammer kalder et »soundtrack til sit liv«, som det er lige nu.