Nyt kæmpe-værk ved Superkilen rykker kunsten ind i din hverdag Den danske fotograf Charlotte Haslund udstiller kunstfilmen 'Manywhere/Superkilen' på en lang væg i Superkilen hele november måned som en del af kampagnen 'Værk din verden'.

Hvordan ville verden se ud, hvis man erstattede reklamer med kunst? Mindre forvirrende? Eller måske endda mere forvirrende?

Skærper man sanserne i løbet af november måned, får man muligvis en del af svaret forærende. Den landsdækkende kampagne #Værkdinverden har nemlig kapret de kommercielle bureauers opmærksomhedsgreb for at sætte fokus på kunsten i hverdagen.

Siden februar har initiativtagerne med støtte fra Statens Kunstfond gjort en ihærdig indsats for at være massivt til stede på de sociale medier for at skabe, hvad de kalder en »landsdækkende udstilling«.

Men fra november vil kunsten for alvor bide sig fast i den virkelige verden og hverdagen, så alle og enhver kan se den.

Ved Superkilen på Nørrebro udstiller den danske fotograf Charlotte Haslund-Christensen filmen ’Manywhere/Superkilen’ på en af parkens store, røde vægge. Målet har været at tegne et portræt af et sted gennem menneskene.

»I videoerne kigger menneskene ind i kameraet uden at sige noget, så det, man hører, er lyden af Superkilen. Snarere end at lave en dokumentar om, hvad det er for et sted, har jeg gerne villet formidle følelsen eller stemningen af Superkilen«, fortæller Charlotte Haslund-Christensen om projektet.

Råmaterialet har Haslund samlet ind over en tremåneders periode, hvor hun har facet forbipasserende og fotograferet dem.

»Et fantastisk sted«

Superkilen og kunst hænger uløseligt sammen. Parken blev lavet af kunstnergruppen Superflex som en arkitektonisk collage med elementer fra forskellige kulturer fra hele verden.

»Det er et helt fantastisk sted. Det er, som om man har hele verden samlet på et lille sted. Det fandt jeg ud af, for jeg kendte ikke stedet særlig godt på forhånd. Det er ikke, fordi det er min park. Jeg bor på Amager«, siger Haslund-Christensen.

Hvorfor hedder det ’Manywhere/Superkilen’?

»Det er, fordi jeg forestiller mig, at det bare er første skridt i et større værk med portrætter af mange andre steder. Det kan være, at det næste gang kommer til at hedde ’Manywhere/Samsø’«, siger Haslund.

I forbindelse med #Værkdinverden søsættes en ny kunstpris, der skal gå til »det vildeste sted med kunst i Danmark«, som de skriver på deres hjemmeside.

Man kan præge de nominerede ved at bruge hashtagget #Værkdinverden, når du ser et kunstværk i din hverdag.

Udover at besøge Superkilen kan man i november også opleve #Værkdinverden på syv andre udvalgte steder i hele landet, Frederiksbjerg Skole i Aarhus, Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, boligområdet Gersagerparken i Greve, Vallensbæk Station, Ringe på Fyn og Skulpturlandsby Selde i Nordjylland.

Det er kunstkontoret Råderum, der står bag kampagnen sammen med Urgent.Agency, ARoS Public, DIAS Kunsthal.