Tungeprikkende stærkt: Mikkeller og Mission Chinese Food åbner ny restaurant i København Fra januar kan københavnerne sætte tænderne i brandvarm kinesisk fusionsmad fra anmelderroste Mission Chinese Food.

I USA er Mission Chinese Food nærmest gået hen og blevet lidt af en legende.

Med restauranter i både San Fransisco og New York er navnet blevet ensbetydende med sprælsk indretning, høj stemning og rebelske fortolkninger af især det kinesiske køkken, som har fået anmelderne til at dåne.

Nu åbner Mission Chinese Food en restaurant i København sammen med øl-mastodonten Mikkeller. Den kommer til at ligge i Viktoriagade på Vesterbro – dér, hvor der tidligere har ligget en thailandsk restaurant – og de regner med at åbne til januar. Det skriver madmagasinet Munchies.

Det er Anthony Myint, som startede Mission Chinese Food og driver restauranten i San Franscisco, som er gået sammen med den danske ølproducent for at åbne en københavnsk aflægger.

Til Munchies siger han, at menuen på det danske spisested kommer til at læne sig op ad den amerikanske original. Blandt andet kommer man til at kunne sætte tænderne i den meget populære trippelstegte bacon med riskager, bitter melon og tofuskind.

»Før jeg kom hertil, var jeg bekymret for, om vi kunne finde de rigtige ingredienser i København. Men nu hvor jeg har været rundt i de asiatiske supermarkeder på Vesterbro, så ved jeg, at de har mange af de produkter, vi skal bruge«, siger Anthony Myint til Munchies.

Moderat aggressivt stærkt

Hos Mission Chinese Food lader man sig især inspirere af det kinesiske sichuankøkken, som er kendt for sin ekstremt stærke mad med masser af chili og tungeprikkende sichuanpeber. Men Myint garanterer, at det ikke kommer til at tage overhånd.

»Jeg vil ikke chokere eller irritere danskerne, men mit mål er, at maden skal være moderately aggressively spicy«, siger han til Munchies.

Desuden bliver konceptet, ligesom i USA, at atmosfæren gerne må være festlig, musikken høj og aftenerne lange. Mikkel Borg Bjergsø fra Mikkeller udtaler til Munchies:

»Når folk kommer ind, så vil jeg have, at de skal føle, at det her er hektisk, der er gang i den, og det er et sted, man kommer for at spise sent. Det er det, vi selv har savnet, og der findes ikke mange steder som det i København. Jeg er ret sikker på, at der er andre folk, som også er på jagt efter det«.