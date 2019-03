Distortion offentliggør de første 20 navne til årets gadefest

Distortion varmer op til dette års udgave af festivalen med offentliggørelsen af to håndfulde navne, som alle beriger den omdiskuterede københavnerbegivenhed med deres musikalske tilstedeværelse på forårets sidste dag og sommerens første.

De to sangere Soleima og Bette samt duoen First Hate og er nogle af de danske navne, man vil kunne opleve, hvis man rejser til Refshaleøen under dette års udgave af Distortion.

De giver nemlig alle koncert til Distortion Ø, gadefestivalens to dages fest på Refshaleøen.

De spiller til Distortion: 070 Shake (US) Adana Twins (DE) Bette (DK) Channel Tres (US) Dekmantel Soundsystem (NL) DJ Tennis (IT) First Hate (DK) FLEXLIKEKEV (DK) Hunee (DE) I Hate Models (FR) Jayda G (CA) Josephin Bovién (DK) KiNK (BG) Kollektiv Turmstrasse (DE) Max Abysmal (NL)N Nadia Rose (UK) Rico Nasty (US) Sassy J (CH) Soleima (DK) Young Marco (NL) Vis mere

Distortion får også besøg af flere musikere, som giver koncert i Danmark for første gang. Den amerikanske hiphop-sangerinde 070 Shake, den britiske rapper Nadia Rose og endnu en amerikaner, Rico Nasty, har alle meldt deres ankomst.

Distortion lægger i år ud med gadefest onsdag 29. maj på Nørrebro og flytter til Vesterbro dagen efter. Fredag og lørdag holder Distortion til på Refshaleøen med konceptet Distortion Ø, men festivalen afsluttes med hygge på en endnu ikke offentliggjort plet i København.

Billetter kan købes på Distortion hjemmeside her.