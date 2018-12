Gadefesten vil have dansen ud af gaderne: Distortion vil gå fra 30 til 12 musikscener

Hvis man vil danse til høj musik på sommerens Distortion, må man betale 120 kroner for et armbånd.

Ellers kommer man nemlig ikke ind på de store indhegnede områder på Nørrebro og Vesterbro, hvor festfestivalen i 2019 vil indhegne den mest larmende del af festen.

Sådan lyder forslag for et nyt Distortion-koncept, som bliver præsenteret for Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg.

»Vi har et ønske om, at de store vilde musikscener kommer væk fra de meste tæt beboede kvarterer. Og samtidig ønsker vi at skabe mere plads til forskellige typer indhold og kuratere det mere, så flere butikker og beboere føler sig involveret i gadefesterne«, siger Thomas Fleurquin, direktør for Distortion



Det betyder, at de hidtil 30 større musikscener i 2019 bliver til 12. Og at der til de mange små gadefester ikke må spilles høj musik, men blot baggrundstoner til for eksempel receptioner, middage, gøgl eller inkluderende tiltag som døve-fester eller pensionistbal.

Et det her en reaktion på de mange støjklager over Distortion?

»Blandt andet. Men hovedårsagen er, at vi altid har haft et ønske om at holde en hyggelig gadefest. Hygge har været en af de bærende ideer. Og den har vi manglet lidt de sidste seks-syv år. Og jeg føler ikke, at vi kan være bekendt at være i byen, hvis vores gæster tisser i opgangene«, siger Thomas Fleurquin.

Hurtige festlukninger

De 12 store musikscener, der hver især bestyres af en streethost, kommer til at blive placeret ved Øksnehallen, på Ingerslevgade og sidegaderne til Sønder Boulevard, når det gælder Vesterbro, og på Nørrebro bliver det på Sankt Hans Torv, Guldbergsgade og Elmegade med lommer ved Runddelen og på Kapelvej.

» I begge kvarterer har vi forsøgt at have musikzoner på yderkanten af beboelseskvartererne, så vi hurtigt kan rydde dem, når festerne lukker«, forklarer Fleurquin.

Ideen er at lave en festivaloplevelse for gæsterne med armbånd, hvor det ikke handler så meget om hvilken bydel, musikken spiller i, men om musikken selv. Mens der gerne skulle blive plads til at gadefesterne får den oprindelige kvartersånd tilbage.

»Og hvis det reducerer antallet af vores gæster fra 80.000 til 50.000, ville det ikke gøre os kede af det«, siger direktøren for det hele.

Den nye ramme for Distortion 2019 bliver fremlagt på Teknik- og miljøudvalgets møde 17. december.