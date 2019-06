Legendariske københavner-dj’s hylder Master Fatman til støttefest i Pumpehuset

Søndag 30. juni holder venner og familie støttefest for at mindes Master Fatman. Festen finder sted i Pumpehuset med grill, dj- og livemusik, der skal hylde den folkekære multikunstner.’

Kunstner, dj, tv-vært, radiovært, yogi, entertainer, instruktør ...

Kært barn har mange navne, og siden han i 1980’erne fik sit gennembrud med bandet Master Fatman and his Freedom Fighters, har Morten Lindberg været alle danskeres Tykke.

26. marts i år døde han pludseligt og kun 53 år gammel i sit hjem på Nørrebro.

Master Fatman var især kendt som humørspreder, og til begravelsen i april blev han mindet med sambadansere, hornorkester og et festligt optog bestående af flere hundrede mennesker, der vandrede og dansede bag den blomsterprydede rustvognscykel.

For en måned blev Master Fatman hyldet posthumt, da Politikens læsere stemte ham ind som årets københavner til dette års Ibyen-pris.

Musik Optrædende til mindearrangement Lulu Rouge

Kasper Bjørke

Jacob Gurevitsch Trio (live)

Jean Von Baden

Kenneth Bager

Thomas Madvig

Christian D’or

Rasmus Backhaus

Peter Stenbæk (live percussion)

Jonas Visti

Jan Brandi

Karsten Loud

Kongen af Vesterbro Vis mere

Nu skal han hyldes igen, og en trup af venner og pårørende inviterer til »en festdag med plads til deling af alle minder og kosmisk karma til alle«, skriver de om arrangementet. Det kommer til at foregå i Pumpehuset på søndag, 30. juni, fra kl. 12 og indtil midnat, og der vil være både grillmad og kolde drikkevarer akkompagneret af koncerter og en lang række dj’s. Alle optræder gratis, præcis som Morten Lindberg ofte selv gjorde det til gode formål, så hele overskuddet fra arrangementet kan gå til Master Fatmans efterladte.

Foruden god musik vil der være et varieret program af tryllekunstnere, cirkus og balletdansere, der skal afspejle Tykmesterens egen brede interesse for alskens kunstformer.

»Det er på sin plads at give tilbage til Tykke, som gang på gang på gang gav mig, dig og alle andre alt, hvad han havde at give af. Vi kan ikke give det direkte til ham nu, hvor han desværre ikke er blandt os længere, men så må vi som det mindste give hans familie en tryg tid ved at hjælpe dem økonomisk«, fortæller initiativtager og ven Jan Brandi om festen.

Entreen koster 100 kroner og betales på dagen.

Har du ikke mulighed for at deltage, men stadig lyst til at støtte, er dette også kærkomment: »Smid, hvad du har, hvad du kan, hvad du vil ... Gør det med god karma«, skriver arrangørerne på Facebook om begivenheden. Her kan du også læse meget mere om dagen.

En dag for Tykke – En støtte til hans pårørende, Byhaven Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh V. Søndag 30. juni kl. 12-00.