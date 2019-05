Læserne har stemt: Master Fatman er Årets Københavner 2019. Se hans liv i billeder her

Arkivfoto: Ivan Boll

Et liv bag ligusterhæk? Nej tak. Master Fatman blev kendt for at skeje ud – og frygtede det normale. »Åh. Bogkasser. Bare ordet bogkasser. Det gør mig skideirriteret«, som han sagde i et stort interview med Politiken i 2017.

Arkivfoto: Lars Hansen

Fatman var passioneret jazzelsker og stod i flere år bag mikrofonen i P8-programmet ’Jazzmosfæren’. Han spillede også selv – her med gruppen Lindberg Hemmer Foundation på spillestedet Toldboden under Copenhagen Jazz Festival i 2012.

Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen

Arkivfoto: Claus Bjørn Larsen

»Herlig hedonistisk hyldest til de franske kaloriebomber«, skrev Politiken, da Master Fatman i samarbejde med kokken Marie Holm i 2017 udgav kogebogen ’Croque monsieur’. Madglæden var stor. Fotoet her er fra 1991.

Taglejligheden ved Sortedam Dossering var lige så farverig som Fatman selv – og pladesamlingen naturligvis gigantisk.

Arkivfoto: Linda Johansen

Arkivfoto: Linda Johansen

Rygtet siger, at ingen i landet vidste så meget om latinmusik som Master Fatman. Hjertet bankede særligt for samba, og da han i april blev bisat fra Helligåndskirken midt i København, blev kisten ledsaget af et sambaoptog. På dette foto fra 2007 indvier han Københavns Karneval, som han var fast protektor for.