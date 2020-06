Har du også undret dig over dem? Farverige balloner spreder sig på københavnsk metrostation

Automatisk oplæsning

Hvis du har vovet at løfte blikket fra din mobiltelefon, har du siden 2017 kunnet se tre store balloner i forskellige farver hænge over dig i gangene på Kongens Nytorvs metrostation.

Og nej, det er ikke et barn, der har glemt dem efter en tur i Tivoli.

Ballonerne svæver på stationen som en del af kunstværket ’Coloured Mirror Balloons’ af den danske kunstner Jeppe Hein, der vil have os til at se op mellem vores hverdagsrutiner.

Den røde ballon har hængt på Kongens Nytorvs metrostations iden 2017. Nu kommer der flere balloner til. Foto: Metroselskabet/Marie Hald

Natten til i dag, torsdag, begyndte man at sætte 14 nye balloner op, og i morgen, fredag 26. juni, ventes værket fuldendt.

Ballonerne svæver på vejen til og fra de to nye metrolinjer M3 Cityringen og M4, der åbnede i henholdsvis september og denne marts.

Jeg vil gerne have folk til at omfavne en følelse af forundring midt i en travl hverdag Jeppe Hein, kunstner

»Jeg vil gerne have folk til at omfavne en følelse af forundring midt i en travl hverdag – og jeg håber, at værket kan bidrage til nye måder at forholde os til verden, folk omkring os og os selv på«, fortæller Jeppe Hein i en pressemeddelelse.

’Coloured Mirror Balloons’ er blevet til med støtte fra Niels Wessel Bagges Kunstfond, som står bag ideen til kunstværket, og som sammen med Jeppe Hein og Metroselskabet har arbejdet på ideen i mere end fem år.

Fakta Kunst i byrummet Kongens Nytorv er ikke det eneste sted, du kan opleve kunst i metroen. Faktisk er en række af byens metrostationer prydet med kunstværker, og i de 10 år, byggeriet af den nye cityring har stået på, har kunnet se kunst langs byggepladserne med projektet Byens Hegn. Læs mere her. Ligeledes vil kunsten være tænkt ind i byggeriet fra starten, når den nye metrolinje ved Sydhavn åbner i 2024, og allerede nu kan du tage på kunsthop langs M4 med denne guide.

Kunstværket bliver indviet på Kongens Nytorv fredag formiddag, hvor 50 heliumballoner slippes fri over København.