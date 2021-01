Sådan skal det se ud: Nyt millionbyggeri på vej i Kødbyen i København

Restauranter, kaffebarer og gallerier har i de seneste år overtaget Kødbyen på Vesterbro i København.

Og nu får det historiske slagterområde, der tog livet af det sidste kreatur i 1991, også sin egen skole.

Københavns Kommune har netop skrevet kontrakt med entreprenørselskabet BAM Danmark, der skal stå i spidsen for opførelsen af Kødbyens nye skole, der har et budget på 274 millioner kroner.

Historien kort Kødbyen Kødbyen på Vesterbro er delt op i henholdsvis den ældre del, Brune Kødby, og så den nyere Hvide Kødby. Den Brune Kødby bliver opført i 1878, og fra 1888 bliver al kreaturslagtning forbudt i København undtagen i Kødbyens slagterhuse. På grund af især krav om hygiejne opstår der i 1930’erne nye slagterbygninger i den Hvide Kødby, kongerigets første betonbyggeri i stor skala, kraftigt inspireret af funktionalismen. Herefter afvikles den Brune Kødby lige så stille, og i 1974 bliver det sidste kreatur solgt. Forskellige virksomheder, inklusive teater, rykker ind i nogle af de gamle bygninger, men ellers forløber en årrække med tiltagende forfald. Den Brune Kødby bliver fredet i 1984. I begyndelsen af 1990’erne sætter Københavns Kommune gang i en række initiativer til renovering af det nedslidte område, så det kan anvendes til rekreative og kulturelle formål. Sidste slagtning i den Hvide Kødby finder sted i 1991 og området fredes i 1996. I dag er Kødbyen, både den Brune og Hvide, hotspot for restauranter, barer, gallerier, teatre og meget andet. Vis mere

Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Opførelsen skal ske i et samarbejde med de tre tegnestuer Nord Architects, BBP Arkitekter og Norconsult og ingeniørvirksomheden Bogl. Teamer som underrådgivere.

Skolen er et af Københavns vigtigste skolebyggerier Lars Weiss, overborgmester (S)

Den nye skole skal ligge i Den Hvide Kødby på hjørnet af Skelbækgade og Ingerslevsgade. Udearealerne bliver en del af kvarteret med åben adgang til skolegården, og indenfor skal indgangshallen blive skolens samlingspunkt som et åbent rum, der forbinder alle etager.

»Skolen er et af Københavns vigtigste skolebyggerier. Den bidrager til byudviklingen af det gamle Vesterbro og Kødbyen og opfylder visionen om, at vores byggerier skal have mange anvendelsesmuligheder. Nemlig skole og fritid under ét tag, så den kan bruges både af elever og af andre københavnere i fritiden«, udtaler overborgmester Lars Weiss (S) i pressemeddelelsen.

Skolen, der får egen idrætshal og madskole, erstatter Gasværksvejens Skole, hvis elever flyttes til den nye skole i 2024.

»Skolen er indrettet, så den understøtter og inspirerer til tværfaglig læring og er åben både indadtil og udadtil. Indadtil med fleksible studiemiljøer og undervisningsrum og udadtil mod byen med en fritidsordning, hvor flere af skolens faciliteter kan bruges af andre hele døgnet«, siger Eva Jarl Hansen, partner hos BBP Arkitekter, i en særskilt pressemeddelelse fra Nord og BBP.

Byggeriet forventes at begynde i maj 2022 og stå klar til skolestart i 2024.

Her kan du se visualiseringer af den nye skole:

Visualisering: Nord Architects, BBP Arkitekter, BOGL

Visualisering: Nord Architects, BBP Arkitekter, BOGL

Visualisering: Nord Architects, BBP Arkitekter, BOGL

Visualisering: Nord Architects, BBP Arkitekter, BOGL

Denne artikel er udgivet i samarbejde med Byrummonitor.