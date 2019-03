»Beaujolais er ved at være i topform«: Ejeren af Bar'Vin giver vintips

Hvad er godt at drikke lige nu?

»For en uge siden var det høj sol og 10 grader, og det appellerer til lettere og friske vine. Nu er det overskyet og gråt, og så er det godt med lidt tungere og kraftigere vine. Det kunne eksempelvis være Piemonte-vin på nebbiolo-druen. Jeg er især glad for en producent, der hedder Giacomo Fenocchio, som laver fantastisk barolo til fornuftige penge. Det er en rigtig fin vin at drikke lige nu. Den giver lidt modstand til kroppen og fylder godt i munden«.

Insidertips Skål i byen Hvad skal du drikke lige nu? Ibyen Weekend spørger nogle af byens skarpeste vin-, øl-, og cocktailkendere, så du ved, hvad du skal vælge på kortet – og servere derhjemme.

Blå bog Nils Thyge Ejer af vinbaren Bar’Vin. Uddannet tjener og sommelier og har arbejdet på flere Michelin-restauranter. I 1992 blev han et af de første medlemmer i Dansk Sommelier Forening.

Hvad ville du servere for gæster i weekenden?

»For mig er det ikke det vigtigste, at vinen passer godt til maden. Det vigtigste er, at man drikker noget vin, man godt kan lide. Men det er sjovt at servere en vin, der er lidt speciel, og så må man lave den rigtige ret til. Det kunne være noget orangevin eller beaujolais. Foråret nærmer sig, så beaujolais er ved at være i topform eksempelvis fra Yvon Metras, J.Foillard eller Domaine Thillardon. Orangevin passer virkelig godt til lettere kødretter à la fjerkræ eller charcuteri. Jeg er i øjeblikket rigtig glad for Fabien Jouves (Cahors) eller Les Jongleurs fra Julie & Toby Bainbridge (Loire) og så selvfølgelig rosé fra producenter, der tager det alvorligt«.

Hvad drikker du for at forkæle dig selv?

»Jeg er meget glad for bourgogne, både rød og hvid. Der er mange fantastiske producenter, men i øjeblikket er jeg specielt glad for Domaine Fourrier fra Gevrey-Chambertin, som har en fantastisk elegance og finesse. Nogen mener, det ikke er kraftigt nok, men i min verden findes der ikke mere komplekse og intense vine i verden end bourgogne«.

Vine skal kunne drikkes i store, saftige slurke, og selv om vinen er tung og kraftig, skal der være liv i munden. Det bliver man glad af Nils Thyge, ejer af vinbaren Bar’Vin

Hvilken vin vender du altid tilbage til?

»Der er forskellige producenter, som jeg vender tilbage til. Det handler om ens humør, årstiden, maden. Som tidligere afsløret er jeg glad for bourgogne, ligesom rød Piemonte helt sikkert også har en stor plads i hjertet. Men der er mange andre områder som laver dejlig vin, hvis det er de rigtig producenter, man vælger. Det kunne være Eric Pfifferling (l’Anglore) i Rhône eller Clos Rougeard (Loire). En anden glad genganger er Frank Cornelissen fra Etna, som fra vulkansk jordbund laver sindssygt intense vine«.

Hvad er det vigtigste, du har lært om vin?

»Vinen skal kunne drikkes. Der er mange, der griner, når jeg siger det, men alt for mange vine – især konventionel – vin er ikke læskende, og derfor dør interessen for vinen ubevidst, mens man drikker vinen. Vine skal kunne drikkes i store, saftige slurke, og selv om vinen er tung og kraftig, skal der være liv i munden. Det bliver man glad af. Det vigtigste er, at du skal handle vin hos din vinhandler. Gå uden om supermarkederne, og find de sjove, lokale vinhandlere, og byg et tillidsforhold op til dem, så de lærer din smag at kende og meget bedre kan guide dig«.

Hvad betyder vin for dig?

»Det har været mit arbejde i 25 år, og ud over den arbejdsrelaterede side af det, er det også min hobby, så jeg er privilegeret, at jeg arbejder med min hobby. Men det betyder også i høj grad hygge. Hvis jeg er derhjemme og har gæster og åbner en flaske vin en tirsdag aften, er det enormt rart og hyggeligt. Men behøver ikke tømme flasken, man kan nøjes med et glas eller to. Og så fuldender vin et måltid«.