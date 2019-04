Insidertips: Her er 9 af de bedste familievenlige restauranter ifølge byens madnørder

6. Nadine Levy Redzepi

Autodidakt kok og kogebogsforfatter. Udgav i 2017 bogen ’Downtime’. Gift med René Redzepi, der også er kok.

Pr-foto: Ditte Isager

»Jeg var på Broaden & Build for nylig, og ud over at det er et fantastisk sted med lækker mad, føles det som et super sted at tage børn med«.

7. Jonas Gehl

Barista og medejer af Prolog Coffee Bar i Kødbyen.

Pr-foto: Polina Vinogradova

»Der er noget, der hedder Tildai Stefansgade. Om dagen er det mest en café, og om aftenen skifter det koncept og bliver en italiensk restaurant«.

»Det er et ægtepar, som ejer det, og de har simpelthen valgt at lave et decideret børnevenligt sted med et lille hjørne, hvor børnene kan sidde og hygge sig«.

8. Bruna Mia Dieni

Medejer af den familiedrevne restaurant Chicky Grill i Kødbyen.

Foto: Emma Sejersen

»Den er svær, ikke? Børn er faktisk ikke rigtigt velkomne nogen steder. Tit har sådan nogle små kinesiske steder et lille legehjørne til børnene. Ellers vil jeg næsten sige alle discount- og buffetrestauranterne, fordi det er dem, som lægger mest vægt på, at det er til hele familien«.