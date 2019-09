Åh nej. Endnu en kaffedate: Hvad gør du, når du har en kaffeaftale, men ikke orker at snakke? Ibyen giver dig tips

Er du også for træt til smalltalk? Her er syv anbefalinger til kaffeaftalen, du egentlig ikke rigtig orker.

Du har haft en lang dag på arbejde, og nu skal du mødes med din ven/moster/kæreste/date/indsæt-selv-relation. Problemet er: Du orker det ikke rigtig.

Udsigten til at bestille en americano efter at have drukket spandevis af dårlig kaffe på dit arbejde og analysere og fortolke jeres livssituationer, diskutere verdens politiske kriser og det vestlige forfald/indsæt-selv-emne trækker slet ikke i dig.

Du magter faktisk slet ikke at snakke efter at have brugt en hel dag på kollegial hyggesnak. Du er bange for, du kommer til at stirre uengageret ud i rummet og sige »mmh« og »njaa« og »tjoo« i flere timer. Samtidig vil du ikke have en alt for sen aflysning på samvittigheden. Og du vil jo også gerne se denne person.

Så ... what to do?

Denne guide er skrevet for at redde dig ud af præcis den kattepine. Her kommer Ibyen nemlig med syv bud på steder i byen, hvor I ikke behøver tale sammen.

1 Mal på keramik i Creative Space

Kan du huske dengang, man drejede sin egen keramik på fritidshjemmet og i billedkunsttimerne i folkeskolen? Tag en nostalgisk tur tilbage til den tid hos Creative Space på Gammel Kongevej.

Foto: Jesper Stormly Hansen Det er svært at have en dybfølt samtale, mens man skal koncentrere sig om keramikmaling...

Det er dog lidt mindre omstændeligt her: I skal blot male på allerede formet keramik. Derefter overlader I det til personalet, som glaserer og brænder det, og så henter I det efter en uge. Hvilket samtidig kan fungere – hvis du orker det – som en anledning til at få indhentet den forsømte snak.

Creative Space, Kastelsvej 1, 2100 København Ø

2 Leg strateger på Bastard Brætspils Cafe

I Huset-KBH gemmer der sig også en brætspilscafe, hvor du kan tage din eftermiddagsaftale med hen og udfordre vedkommende i alverdens brætspil. Den største udfordring er nok at blive at enige om det rette spil, for de har over 500 forskellige.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen På brætspilscafeen Bastard i Indre København mødes folk over forskellige spil.

Et tip her fra redaktionen er at vælge et spil, der kræver strategisk tænkning. Det vil nemlig ikke efterlade meget tid til pseudopsykologiserende samtaler. Altså: Det er et kæmpe no-go at spille fisk.

Bastard Brætspils Cafe, Huset-KBH, Rådhusstræde 13, 1466 København K

3 Shop vinyler hos Beat på Vesterbro

Beat på Enghave Plads er både en café, vinylpladebutik, musikboghandel og galleri. Med andre ord er der mange ting at tage sig til, der ikke inkluderer snak.

Foto: Ivan Boll I Beat på Vesterbro kan man kigge på vinylplader og være på café samtidig.

I Beat på Vesterbro kan man kigge på vinylplader og være på café samtidig. Foto: Ivan Boll

Måske du i lang tid har ledt efter en helt særlig, sjælden plade? Måske I bliver enige om, at denne dag skal være dagen, I begge starter en pladesamling? I hvert fald er der nok at give sig til.

Beat, Enghave Plads 13, 1670 København V

4 Arkadespil på Bip Bip Bar

Bip Bip Bar er en kombineret arkade og café, hvor I kan spille arkadespil med eller mod hinanden, mens I for eksempel drikker en giftigblå drink med navnet Ice Ice Baby.

At tage på Bip Bip Bar vil holde jeres samtales dybde på et minimum, og afhængigt af, hvor ophidsende jeres spilvalg samt erfaring (og selvfølgelig om I er på hold sammen), vil I mest bruge ord som: »Kom nu!«. »Nej!. »Ja!«. »Shiiit!«.