Er festivalsæson ikke slut? Nej da. Her er 5 festivaler, du kan tage til i København denne uge

Festivalsæsonen? Er den ikke ved at være slut?

Det kan godt være, din Roskilde-blues for længst har lagt sig, og du allerede har kureret de værste abstinenser, men i denne uge byder København på hele fem festivaler med ikke bare musik, men også gademad, litteratur og scenekunst på programmet.

Af sted med dig!

1 Husk badetøjet

Lørdag kan du besøge Badesøen Festival i Albertslund, hvor der er rig mulighed for at få en iskold dukkert i festivalens store friluftsbad og vandland, mens du lytter til koncerter med blandt andre Jada, When Saints Go Machine og Clarissa Connelly.

Foruden hovednavnene er der desuden en række pop-up koncerter og et spækket live-radio- og litteraturprogram, hvor du for eksempel kan tage til radiobingo med sangerinden Oh Land eller høre forfatter Kaspar Colling Nielsen fortælle om Europas tilstand til en særudgave af Avisen Live. Billetter koster 355 kroner og kan købes her.

Badesøen Festival, Skallerne 14, Albertslund. Lørdag 10. august fra klokken 13.

2 Streetfood langs Søerne

I weekenden er det endnu en gang blevet tid til den årlige festival Street Food om Søerne. Her kan du på stierne om Peblinge og Sortedam Dossering finde streetfood fra flere end 60 stadeholdere, og det behøver ikke være pricy: Alle tilbyder de nemlig tasting menuer til maks 40 kroner.

I weekenden kan du lægge vejen forbi Snack & Blues, Mulgeo og Kiin Kiin Street, når de er blandt stadeholderne på festivalen Street Food om Søerne. Foto: Emma Sejersen

Årets festival hylder danske fødevareiværksættere, og du er inviteret på gratis sejlture i de sejlende Svaner, hvor navne som Kødbyens Is, Banana og Vera Mexicana giver smagsprøver og fortæller om deres vej til succes. Læs her, hvordan du kommer med på tur.

Street Food om Søerne - en madfestival, Peblinge og Sortedam Dossering. Fredag 9. - søndag 11. august.

3 Litteratur, mad og musik i Møllegade

Glæd dig til på søndag, hvor det er blevet tid til sjette udgave af den litterære gadefest Lyse Nætter, der over to dage i august (11. og 30.) inviterer til oplæsninger i Møllegade på Nørrebro.

Denne gang kan du opleve forfatterne Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Elias Burrau, Jonathan Lengali og Jamal Bendahman samt musik fra det aktivistiske band Goodiepal and Pals, ligesom det sideløbende vil være muligt at købe mad og rigeligt med kolde øl.

Glæd dig også til næste gang, litteraturen indtager Møllegade (30. august), hvor du kan opleve forfatterne Ingvild Lothe, Caroline Albertine Minor, Christina Hesselholdt og Roskva Koritzinsky. Grafik: Anna Rich

Festivalen er arrangeret af 100 pct. frivillige kræfter i Møllegades Boghandel, ark books og LiteraturHaus. Adgang er som altid for alle og ganske gratis.

Lyse Nætter 2019 - litterær gadefest, Møllegade, København N. Søndag 11. august 12-21.

4 Eksperimenterende scenekunst

Du kan også lægge vejen forbi den eksperimenterende festival Vildskud, der i tirsdags tog hul på de første af i alt 19 teaterforestillinger skal hylde det »skæve og kreative i vækstlaget«.

Her kan du blandt andre opleve stykkerne ’Mænd der elsker mænd’, ’Er du blevet anderledes’ og ’Cæsar eller Demokrati!’, når festivalen breder sig over Teater ZeBU, forscenen på Skuespillerakademiet, Anemonen og Teaterhuset i HUSET-KBH og Christianshavns Beboerhus.