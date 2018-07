Joey Moe elsker fantasy og sci-fi: »Jeg er aldrig i Indre By uden at kigge forbi Fantask«

Hvor bor du?

»Med undtagelse af et par korte afstikkere har jeg boet på Amager hele mit liv, men for et halvt år siden flyttede jeg til Skodsborg«.

»For mig har det været utrolig essentielt og vigtigt at komme tæt på naturen. At have et sted, hvor vandet er et skridt til den ene side, og skoven er et skridt til den anden. Men det er også lidt ambivalent, for jeg kan stadig godt savne larmen fra byen«.

Hvad er dit forhold til Amager?

»Amager er nok det eneste sted, hvor jeg frit kan rende i morgenkåbe og klipklapper ned til bagerne. Her har folk allerede set giraffen, kan man sige, for jeg gik måske i klasse med dem eller har en relation til dem på en eller anden måde. Det er rimelig chilleren for mig«.

Hvor finder du eventyr i byen?

»Jeg er den hårdeste fantasy- og science-fiction-fan, og det kan godt lyde, som om jeg tolker spørgsmålet alt for bogstaveligt, men jeg bliver nødt til at sige, at eventyret for mig er at besøge rollespil- og bogbutikkerne Fantask og Faraos Cigarer. Jeg er aldrig i Indre By uden at kigge forbi Fantask, og jeg er faktisk selv ved at skrive en fantasy-novelle«.

Hvor i byen keder du dig?

»Uden at træde nogen hipstere over tæerne vil jeg sige, at hele Vesterbrogade er jeg ikke så pjattet med. Det er ærgerligt, for den ligger så godt og har virkelig potentiale til at kunne noget, men det er et lidt stenet og mørkt sted. Det står i skarp kontrast til de andre nærliggende steder som Gammel Kongevej og Frederiksberg Allé, der godt kan finde ud af det«.

Er du typen, der tager ud og bader?

»Ja, jeg kan simpelthen ikke holde mig fra vand. Jeg har konstant tre par badebukser og håndklæder i bilen. Det kan lyde lidt underligt for en, der er halv hawaiianer, men så snart temperaturen er over 20 grader, begynder det at blive for meget. Jeg bader blandt andet ved Amager Strandpark og på Bryggen«.

Er det sådan, man bedst bruger en sommerdag?

»Helt klart. Parkerne fungere ikke rigtig for mig om sommeren, medmindre jeg har en ice bucket challenge lige ved siden af mig. Det er sådan set ligegyldigt for mig, hvor det er. Bare det er et sted med vand«.

Hvad ville du vise udenlandske gæster?

»Når de alligevel ankommer til lufthavnen, skal de uden tvivl med ind til Kit og Kai på Løjtegårdsvej (Restaurant Løjtehus, red.). De laver uden sammenligning den sygeste stegt flæsk, man overhovedet kan få. Herefter ville jeg tage dem med forbi domkirken og flyve gennem Strøget, indtil vi rammer Kongens Nytorv og Nyhavn. Alt sammen skal helst foregå på cykel. Det er sådan, man bedst oplever dagligdagen i København«.

Hvad irriterer dig mest ved København?

»Alt det vejarbejde, der er hele tiden – det er pænt irriterende. Man kan nærmest ikke tage et billede af noget, før der står en gul eller orange plastiksøjle og råber. Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg husker, at byen i 90’erne og start 00’erne var helt anderledes«.

Hvad kan man gøre ved det?

»Jeg ville ønske, man kunne sige, at det var noget, man kun gjorde hvert andet år. Så havde man ulige år, hvor byen var intakt, og lige år, hvor man brugte tiden på at få ryddet op og sat i stand«.