Beyoncé og Jay-Z spiller koncert i København Sankthansaften lægger ægteparret vejen forbi Telia Parken til en fælleskoncert.

Ægteparret tager på den fælles turne 'On the Run 2', og på Sankthansaften den 23. juni kommer Jay-Z og Beyoncé forbi Telia Parken i København. Det er en af 15 netop offentliggjorte koncerter i Europa.

Billetterne bliver sat til salg mandag den 19. marts klokken 10.

Det er anden gang, at Jay-Z og Beyoncé sætter sig i tourbussen sammen. I 2014 spillede de 21 koncerter sammen på 'On the Run Tour', men kun to af dem var i Europa. Nemlig i byernes by, Paris.

Sidst Beyoncé var i Danmark var for to år siden, da 'The World Formation Tour' gæstede nationalstadionet i København. Den koncert kaldte Politikens anmelder for »en klassisk Beyoncé magtdemonstration«.

Jay-Z har ikke været i Danmark siden 2012, hvor han optrådte med Kanye West på deres fælles 'Watch the Throne'-tour, der lagde et stop forbi Jyske Bank Boxen.