Teaterguide: Smukt drama på tåspids, gratis nynordisk i skobutikken og bøssernes glade jul

Jul med pels

Foto: Pr-foto: Teater Hund

På det lille teater på Toldbodgade kan man tage sine større børn under armen og se et stykke nyskrevet juledrama med skæv humor. Her følger man de tre venner Bjørn, Ulv og Egern i en øko-thriller om store katastrofer og større hjerter.

»Bjørn tager sin ønskeseddel meget alvorligt. Ulv er mest interesseret i at lære nye dansetrin fra Youtube. Egern vil aflyse julen og redde skoven, inden det er for sent. Vil det lykkes dem at redde både julen, skoven og deres venskab? Og er der overhovedet nogen hjælp at hente hos De Tre Vise Voksne?«, spørger holdet bag forestillingen.

Jul med dyr. 21. nov. – 22. dec. 2018. Teater Hund & Co. på Teater Får302, Toldbodgade 6, Kbh. K.

Billetter via teaterbilletter.dk

Vidunderbarnet må dø

Og lad os så bare kigge ind i det nye år – december handler også om at glæde sig. Og det er der grund til, når Det Kgl. Teater fra 18. januar opfører Peter Schaffers mesterlige teaterdrama ’Amadeus’.

Det er teaterchefen selv, Kasper Holten, der sætter forestillingen i scene – på Gl. Scene, der hermed for en gangs skyld benyttes til skuespil.

’Amadeus’ handler om det grumme og ødelæggende møde mellem 1700-tallets selvbevidste og hyldede hofkomponist Salieri og datidens vidunderbarn, den unge Wolfgang Amadeus Mozart. Salieri beslutter, at geniet må fjernes med alle midler.

Og – som det siges fra nationalscenen – har dramaet også en aktuel klang i en diskussion »om talent og X Factor og med sin historie om, hvad der sker, når samfundets systemer forsøger at kvæle kunstens stemme«. Søren Sætter-Lassen og Simon Bennebjerg anfører et hold af gode skuespillere.