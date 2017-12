Privat bilist tilbyder 10.000 kroner for oplysninger om stenkast: Der er en mangel på respekt for andre mennesker

Et udbrud af den smitsomme sygdom mæslinger har fået de svenske hospitalsmyndigheder til at ringe rundt til flere hundrede borgere i håbet om at begrænse smitten. Samtidig er der indført forhøjet beredskab for at være forberedt på, at der kan blive indlagt flere syge.

I skrivende stund er der konstateret otte tilfælde af sygdommen på Sahlgrenska Universitetssygehus i Göteborg. Det første tilfælde blev fastslået 10. december, da en smittet person søgte hjælp på en akutmodtagelse i byen. Den seneste uge er der påvist yderligere syv smittede.

Hospitalet har indkaldt mere personale, og der bliver gjort en indsats for at kunne analysere prøver fra patienter hurtigere i håb om, at det kan inddæmme smitten. Sygehuset har ved akutmodtagelserne placeret personale, der spørger til mæslingesymptomer, når folk søger hjælp. Er der tegn på mæslinger, bliver de pågældende placeret i et rum uden kontakt til andre patienter. Det er vigtigt, at smittebærere ikke sætter sig i et venteværelse og eksponerer andre for sygdommen.

Sygehuset vurderer, at de seneste syv smittede alle har været i kontakt med den første smittebærer, der efter alt at dømme har fået sygdommen under en rejse i Sydeuropa, hvor mæslinger er mere udbredt end nordpå.