Dansk Erhverv: 2018 bliver et rekord godt år i dansk økonomi 2017 var et godt år for dansk økonomi. Flere kom i arbejde og dem, der ejer boliger tjente på dem. 2018 fortsætter i samme spor og vil slå økonomiske rekorder, forudser Dansk Erhverv.

Dansk økonomi har det godt. Den vokser og bliver mere solid på alle parametre, og det ser ud til at fortsætte - så meget, at vi formentlig vil slå en del økonomiske rekorder.

Både beskæftigelsen og huspriserne vil formentlig sætte rekord allerede i årets første måneder. Også bnp per indbygger vil sandsynligvis passere niveauet fra før krisen i årets løb.

Det slår Dansk Erhverv fast i en analyse af 2017 og en prognose for 2018.

Hos De Økonomiske Råd tør man godt bakke op om de lyse fremtidsudsigter.

»Der er general fremgang både i det private forbrug, stigende beskæftigelse og reallønningerne. Det er en bredt funderet vækst. Så vi forventer, at både borgere og virksomheder begynder at turde bruge flere penge og foretage flere investeringer«, siger Overvismand for De Økonomiske Råd, Michael Svarer.

Beskæftigelse

Beskæftigelsen steg med 47.000 mennesker i løbet af det forgangne år.

»Det økonomiske opsving er stort nok til, at det kommer hele arbejdsmarkedet til gode. Der er fremgang i alle sektorer og i hele landet. Det er et udtryk for, at det går så godt, at bølgen løfter alle«, siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhvev.

Beskæftigelsen er steget mest i hovedstaden og omegn, men der har også været en væsentlig stigning i ansættelser i Østjylland og Østsjælland.

Beskæftigelsen nærmer sig dermed niveauet fra før krisen, som var det højeste niveau nogensinde. I oktober i år manglede der kun 10.024 jobs, før rekorden blev slået.

Især servicesektoren skabte mange nye jobs i år.

»Service og fritids- og kulturtilbud er noget, vi begynder at efterspørge, efterhånden som det går bedre. Når vi får flere penge mellem hænderne, vil vi have mere mad og underholdning, og så skabes der jobs«, siger Steen Bocian.

Boligmarkedet

Huspriserne steg i 2017 med 4,6 procent, mens priserne på ejerlejligheder steg med 9,1 procent. Som med arbejdsmarkedet kunne stigningerne ses i hele landet.

Lejlighedspriserne var allerede før 2017 steget til det højeste niveau, der nogensinde er set. Der er stadig et lille stykke vej før det samme kan siges for huspriserne. I september i år lå huspriserne 0,2 procent under niveauet før krisen.

De stigende huspriser kan give bekymringer om en boligboble.

Der er altid en vis risiko for, at tingene begynder at gå for hurtigt, når der er fremgang, men overvismand Michael Svarer minder om de tiltag, der er foretaget siden krisen:

»Hvis folk begynder at spekulere i at købe boliger i forventning om, at de stiger, så kan man frygte en boligboble. Men risikoen er mindre nu, fordi man har lavet politiske tiltag, der ikke var der før 2008. At boligskatterne skal følge med boligpriserne træder ganske vist først i kraft i 2021, men det har allerede betydning for folks boligkøb i dag«, siger han.

De danske virksomheder låner færre penge i banken i dag end før 2008 krisen. Det betyder, at virksomheders investeringer ikke på samme måde får konsekvenser for bankerne, hvis de fejler. Som det f.eks. var tilfældet i 2008, da boligprisernes fald også fik konsekvenser for pengeinstituterne.

»Når der bliver lånt så mange penge ud, så kan det give en tsunami gennem hele systemet, hvis et led vælter. Det er mindre sandsynligt i dag. Der er gjort tiltag siden den seneste krise for at sikre, at man kan dæmme op for nedgange i enkelte brancher. Så får det ikke konsekvenser for hele økonomien på samme måde«, siger Michael Svarer.

Bnp

Landets samlede bnp er allerede højere end, hvad vi så før krisen i 2008. Man bør dog se på bnp pr. indbygger, understreger Steen Bocian: