Forsker: Tag og spørg Løkke, hvad han præcis vil opnå med sin ghetto-bulldozer Ghettoer har i 30 år haft de samme problemer.

Knap 30 års indsats mod kriminalitet, ledighed og andre problemer i landets mest udsatte boligområder – herunder nedrivning af boligblokke, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslog i sin nytårstale – har stort set ikke ændret på beboersammensætningen.

Forskere fra Kraks Fonds Byforskning har studeret de 31 særligt udsatte boligområder, som Helle Thorning-regeringen udpegede til listen over særligt udsatte boligområder i 2014.

Undersøgelsen viste, at beboersammensætningen i områderne har været ret stabil siden 1985 med landets højeste andele af arbejdsløse, uuddannede, kriminelle og fattige.

Men det behøver ikke at betyde, at indsatsen i alle de år er slået fejl, fastslår seniorforsker i Kraks Fond Cecilie Dohlmann Weatherall.

»At problemerne for de pågældende boligområder ikke har ændret sig, er ikke ensbetydende med, at de mennesker, der har boet i de områder, stadig har det sådan«, fastslår hun.

»For mange flytter jo ind og ud, og efter nogle år får en del arbejde eller uddannelse og dermed en højere indkomst, og så er der sandsynlighed for, at de flytter til andre boliger. Derfor skal man efter statsministerens nytårstale, hvor han taler om at fjerne særligt udsatte boligområder huske at spørge: Hvad er det præcis, han vil opnå? For særligt udsatte boligområder er for nogle mennesker også et transitsted, hvor man bor måske nogle år, indtil man får en bedre økonomi, og så flytter andre ind. Det hele er ikke status quo«.

Men Lars Løkke peger på, at det er skidt med boligområder, hvor der lever mange familier, som ikke kender det danske samfund, op og ned ad andre familier, der heller ikke kender det danske samfund?

»Det har vi ikke undersøgt, men der findes en dansk undersøgelse, som viser, at et etnisk netværk i form af beskæftigede indvandrere kan være med til at hjælpe ledige indvandrere i job«.

Undersøgelsen, som Cecilie Dohlmann Weatherall refererer til her, er lavet på Aarhus Universitet. Den viser, at hvis mange indvandrere og flygtninge i et område er i beskæftigelse, smitter det af, så ledige med anden etnisk baggrund også har bedre muligheder for at komme i arbejde.

Forklaringen er, at en del jobs findes gennem etniske netværk. De beskæftigede indvandrere hjælper ledige indvandrere i job.

Så du er ikke enig i, at det er en god idé at rive dele af ghettoerne ned?

»Kraks Fond har ikke undersøgt, hvad det betyder at rive boliger i særligt udsatte boligområder ned. Men jeg synes, at du som journalist skal spørge Lars Løkke, hvad man ønsker at opnå ved at rive boligblokke ned«.

Det hjælper vel at sprede problemerne?

»Det kan godt være, at det hjælper, men der er også studier i USA, der viser, at det ikke hjælper«.

Statsministeren er bekymret over opinionen, hvor stadig flere ikke føler, at de etniske minoriteter bidrager nok til samfundet. Derfor bliver han nødt til at tage hårdt fat nu.

»Faktum er, at de særligt udsatte boligområder har haft dårlige tal for beskæftigelse, indkomst, kriminalitet og uddannelse i næsten 30 år. Men for 30 år siden var der mindre end 10 procent indvandrere i disse områder, mens der nu er mere end 50 procent. Så etniciteten ser i hvert fald ikke ud til at hænge sammen med den stabile udvikling med dårlige tal for uddannelse, job og indkomst, der har været i de særligt udsatte boligområder«.