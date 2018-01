Dødsulykke efter vanvidssejlads koster to års fængsel

Københavns Byret straffer en 25-årig mand med to års fængsel for på vandscooter at have torpederet en lille udlejningsbåd.

To amerikanske kvinder på 18 og 21 år blev dræbt ved ulykken.

Anklageren havde krævet fire års fængsel til den hovedtiltalte for uagtsomt manddrab og for at undlade at hjælpe sine ofre efter ulykken.

SÅDAN BLEV DE UNGE KVINDER DRÆBT Lørdag den 6. maj sejler otte vandscootere ført af syv mænd og en kvinde ud fra Brøndby Havn. De sejler trods forbud mod vandscootere i København ind i havneløbet, hvor de sejlede hurtigt og tæt på bl.a. kajakroere og småbåde. Et par af mændene begynder at sejle hasarderet op mod en jolle med unge kvinder. Klokken 19.40 drøner en af mændene på sin vandscooter direkte ind i jollen. To af kvinderne mister livet. Gruppen stikker af efter dødsulykken, men pågribes af politiet, da den ankommer til Brøndby Havn. En 25-årig mand blev efterfølgende tiltalt for uagtsomt manddrab og for at undlade at hjælpe andre, der var i livsfare. Hele gruppen blev tiltalt for groft at udsætte andres liv og førlighed for fare, for hasarderet sejlads, medvirken til at foranledige en søulykke, undladelse af at hjælpe sårede og overtrædelse af forbuddet mod sejlads med vandscootere i Københavns Havn. Vis mere

De syv medtiltalte i sagen straffes med bøder på mellem 3.700 og 11.700 kroner, men ingen af dem skal i fængsel. Efter anklagerens mening burde de være straffes med seks-otte måneders fængsel for at have overtrådt flere søfartsbestemmelser, blandt dem forbuddet mod hasarderet sejlads og forpligtelsen til at hjælpe ofre for ulykker.

Men byretten mener altså ikke, at de medtiltalte skal have en frihedsstraf og har heller ikke fundet beviser for, at de anklagede handlede i forening. Ingen af de efterladte kan se frem til erstatning.

Forsvareren for den 25-årige mand, der sejlede ind i en jolle og dræbte to unge kvinder, lagde i sin afsluttende procedure op til en straf på ét års fængsel til manden. Og de øvriges forsvare argumenterede op til dommen for, at deres klienter skulle frifindes, fordi anklageren efter deres mening ikke havde bevist, at de havde deltaget i vanvidssejlads.

Hensynsløs vandscootersejlads er et velkendt problem

Vandscooter-chikane er ikke et nyt problem for almindelige sejlere i Københavns Havn. I flere år har der været kritik af hurtigtgående vandscootere og speedbåde i havneløbet, blandt andet fra kajakklubberne.

Men det har vist sig vanskeligt at få politiet til at rykke ud, når der blev sejlet hasarderet i Inderhavnen. Det bliver bedre, meddelte Københavns Politi i juni, hvor en ny hurtigtgående patruljebåd blev anskaffet.

Med den nye kraftige gummibåd i maskinparken vil mængden af politipatruljer i vandet blive øget.

Samtidig har Københavns Havn opsat skilte ved indsejlingen til inderhavnen for at gøre opmærksom på forbuddet mod vandscootersejlads i havneløbet. Regeringen gik også efter ulykken i gang med at skærpe søfartsreglerne for at dæmme op for hensynsløs sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende.

Ulykken fik vandscooterejere til at holde sig væk

Siden den unge mand ramte sine ofre med vandscooteren har der imidlertid ifølge sejlerfolket ikke været problemer med de forbudte fartøjer i Københavns Havn.

Det kraftige fokus på sagen har medført, at vandscooterejere ikke længere sejler ind i det centrale havneløb, lød meldingerne i sensommeren fra organisationerne.