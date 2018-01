Børns fortrolige svar i trivselsmålinger bliver ulovligt brugt til sagsbehandling

Kommunernes Landsforening (KL) har flere gange søgt om lov til at bruge skolebørns besvarelser fra de nationale trivselsmålinger til konkret sagsbehandling af hver enkelt folkeskoleelev. Men Undervisningsministeriet har gentagne gange sagt nej, da de obligatoriske trivselsmålinger i folkeskolen skal være »fortrolige«. Ministeriet oplyser således på sin hjemmeside, at skoler og kommuner alene »har adgang til egne resultater af trivselsmålingen på klasseniveau«.

Alligevel sagsbehandler en række kommuner eleverne på baggrund af deres svar i målingerne, som registreres med børnenes cpr-numre.

Sagen kort Politiken har de seneste dage afdækket, hvordan data om børn fra trivselsmålingerne i folkeskolen er blevet præsenteret for forældre som »anonyme«, men reelt kobles sammen med hvert enkelt barns cpr-nummer og aldrig bliver slettet. Det har fået undervisningsministeren til at sætte 2018's trivselsmåling på foreløbigt hold. Samtidig har flere forældre politianmeldt ministeriet for brud på persondataloven. Ministeriet har fastslået, at dataindsamlingen på cpr-niveau alene skal bruges til forskning og statistik. Nu kan Politiken så fortælle, hvordan flere kommuner systematisk bruger de indsamlede trivselsdata til at følge konkret op på de enkelte skolebørn. Det sker på trods af, at ministeriet flere gange har fastslået over for kommunerne, at det ikke er tilladt. Også Datatilsynet er nu af egen drift gået ind i sagen og har foreløbigt anmodet om redegørelser fra ministeriet og Styrelsen for IT og Læring. Vis mere

Hvis eksempelvis en 10-årig skoledreng i Esbjerg skriver i den årlige trivselsmåling, at han har ondt i hovedet eller føler sig ensom, så aktiveres læreren. Hun læser elevens besvarelser og laver et ’bekymringsskema’.

Brugt af op til 10 kommuner

Hvis datasystemet giver eleven et rødt eller gult flag, skal læreren følge op over for den enkelte elev og forældrene. Behandlingen af børnenes private data på individniveau sker helt systematisk i it-systemet Hjernen & Hjertet. Det er blevet brugt på den måde af op til 10 kommuner, oplyser it-leverandøren, det private firma Rambøll.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger, at kommunernes brug af børnenes data er »stærkt ubehagelig og dybt problematisk«:

»Vi har før indskærpet over for kommunerne, at det her ikke må ske, og derfor er det rigtig skuffende, at de gør det alligevel. Det er helt forkert. Borgerne skal have sikkerhed for, at de oplysninger, som deres børn giver, også bliver brugt på den måde, som de er blevet stillet i forventning«, siger ministeren, der tidligere på ugen satte trivselsmålingen i folkeskolen i bero som følge af Politikens artikler om vildledning af forældrene.

Esbjerg Kommune ønsker ikke at kommentere ministerens kritik.

Det er fuldstændig forkert og skruptosset

KL’s kontorchef for børn og folkeskole siger, at man efter Politikens henvendelse nu har bedt ministeriet om at gøre rede for reglerne:

»Nu skal vi have klart at vide, hvad vi må, og hvad vi ikke må. Vi håber på et hurtigt svar, for vi skal selvfølgelig overholde lovgivningen«, siger Peter Pannula Toft.

Datajuridisk ekspert Catrine Søndergaard Byrne vurderer, at de implicerede kommuner handler både juridisk og etisk uforsvarligt:

»For mig at se er der ikke lovhjemmel til det, som kommunerne har iværksat. Man har udnyttet aftalegrundlaget til at forsøge at mose en elefant gennem et musehul«, siger advokaten, der er en del af tænketanken DataEthics.

Det spørges der om Undervisningsministeriet opstiller en obligatorisk spørgeramme i trivselsmålingen. Nogle kommuner bruger svarene til at lave individuelle tiltag. Spørgsmål til elever i 4.-9. klasse omfatter: - Kan du koncentrere dig i timerne? - Føler du dig ensom? - Hvor tit har du ondt i maven? - Hvor tit har du ondt i hovedet? - Er du bange for at blive til grin i skolen? - Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? - Er du blevet mobbet i dette skoleår? - Andre elever accepterer mig, som jeg er Vis mere

Ekspertgruppen bag den nationale trivselsmåling har i en rapport gjort det klart, at det vil være »uetisk« og metodisk forkert at stille børnene til regnskab for deres svar.

»Det er fuldstændig forkert og skruptosset at bruge de her data på individniveau. Ekspertgruppen har tydeligt sagt til ministeriet, at data ikke er præcise eller detaljerede nok til at have nogen validitet på individniveau; spørgeskemaet er bygget op, så det alene siger noget præcist om klassen eller skolen. Man beslutter jo heller ikke at operere en patient, efter de har svaret i et spørgeskema, hvorhenne de har ondt«, siger Bjørn Holstein, formand for ekspertgruppen og professor ved Statens Institut for Folkesundhed.