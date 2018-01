Efter misbrug: Kommuner beordres til at slette data om børns trivsel og orientere forældre

Private og følsomme oplysninger om skolebørn er blevet administreret i strid med loven, og derfor skal data nu slettes ude i kommunerne.

Sådan lyder det i et brev fra Undervisningsministeriet, som alle landets kommuner har modtaget i dag.

Indskærpelsen kommer efter Politikens afsløringer af, hvordan en række kommuner har anvendt skolebørns svar i den nationale trivselsmåling i folkeskolen til at sagsbehandle de enkelte elever og lave 'bekymringsskemaer' og opfølgninger.

Trivselsspørgsmålene er obligatoriske for eleverne at svare på i undervisningen, og de registrerede og deres forældre er ellers blevet oplyst om, at svarene blev afgivet »anonymt« eller »fortroligt«.

Krav: Slet og orienter elever og forældre

Kommunernes administration af de følsomme oplysninger om skolebørn har derfor været i strid med reglerne, understreger ministeriet, der derfor nu beder kommunerne om at handle.

»Undervisningsministeriet skal anmode kommuner, der måtte have anvendt data fra den nationale trivselsmåling til administrativ (herunder pædagogisk) brug, om at slette administrativt anvendte dataoplysninger«, lyder det i brevet til landets kommunalbestyrelser.

»Derudover bedes disse kommuner oplyse elever og forældre, hvordan elevers besvarelser er anvendt, samt at disse fremover udelukkende vil blive anvendt til statistisk brug og dermed fortroligt«, fortsætter brevet fra ministeriet.

Politiken fortalte lørdag om, hvordan op til 10 kommuner de seneste år har anvendt it-systemet Hjernen & Hjertet til at bruge elevernes trivselsdata til at administrere individuelt. Det er et Rambøll-system, som Vejle Kommune har været med til at udvikle, og som blandt andre Esbjerg Kommune systematisk har anvendt.

17 andre kommuner ville bruge data på elevniveau i 2018

Men andre systemer har gjort det samme. Eksempelvis brugte 8 kommuner redskabet Klassetrivsel.dk til det samme ved trivselsmålingen i 2017. Til den 2018-trivselsmåling, som ministeriet foreløbig har sat i bero på grund af affæren, havde i alt 17 kommuner købt sig adgang til at køre elevernes data fra trivselsmålingen ind til individuel sagsbehandling i Klassetrivsel.dk. Det oplyser selskabet bag.

Det spørges der om Undervisningsministeriet opstiller en obligatorisk spørgeramme i trivselsmålingen. Kommuner har i strid med reglerne brugt elevernes svar til at lave tiltag over for den enkelte. Spørgsmål til elever i 4.-9. klasse omfatter: - Kan du koncentrere dig i timerne? - Føler du dig ensom? - Hvor tit har du ondt i maven? - Hvor tit har du ondt i hovedet? - Er du bange for at blive til grin i skolen? - Hvor ofte føler du dig tryg i skolen? - Er du blevet mobbet i dette skoleår? - Andre elever accepterer mig, som jeg er? Vis mere

Data indsamles på cpr-niveau, når eleverne indtaster svarene om deres trivsel og sundhed digitalt. Elever og forældre er blevet stillet i udsigt af ministeriet og mange kommuner, at oplysningerne kun bruges til forskning og statistik, og at kommuner, skoler og lærere alene havde adgang til at se oplysninger om en klasses svar som helhed.

Undervisningsministeriet understreger, at »det ville være i strid med databeskyttelseslovgivningen, hvis oplysningerne bliver behandlet i andet end statistisk eller videnskabeligt øjemed«.

Kommunernes kreative behandling af elevernes data er både juridisk, etisk og metodisk angribelig, har det lydt fra en række kritikere.

Blandt andre har formanden for ekspertgruppen bag trivselsmålingen og spørgeskemaet til børnene taget kraftig afstand fra anvendelsen:

»Det er fuldstændig forkert og skruptosset at bruge de her data på individniveau. Ekspertgruppen har tydeligt sagt til ministeriet, at data ikke er præcise eller detaljerede nok til at have nogen validitet på individniveau; spørgeskemaet er bygget op, så det alene siger noget præcist om klassen eller skolen. Man beslutter jo heller ikke at operere en patient, efter de har svaret i et spørgeskema, hvorhenne de har ondt«, lød det fra Bjørn Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, i Politiken.

Ministeriet med uklart svar i januar 2017

Undervisningsministeriet indrømmer i skrivelsen, at det selv undervejs i miseren har haft en »uklar kommunikation« over for kommunerne.