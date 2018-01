Eksperter: Regeringen vil ophæve beskyttelsen af et område på størrelse med Langeland - men det kan blive svært Regeringen vil ophæve naturbeskyttelsen af et område på størrelse med Langeland. Eksperter vurderer, at det kan blive vanskeligt at få igennem i EU. Imens undrer flere grundejere sig over, hvorfor beskyttelsen af deres jord foreslås fjernet.

Det er ikke umuligt at få lov til at fjerne områder fra det europæiske Natura 2000-netværk af beskyttet natur. Men det er vanskeligt, og det kræver præcise begrundelser i hvert enkelt tilfælde. Derfor kan regeringen få meget svært ved at få EU-Kommissionen til at godkende sin plan om at ophæve beskyttelsen af 8 procent af de danske Natura 2000-områder.

Sådan lyder vurderingen fra to af Danmarks førende eksperter i EU og miljøret, juraprofessorerne Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet og Peter Pagh fra Københavns Universitet.

»Jeg tror ikke, at forslaget vil blive accepteret i sin nuværende form«, siger Ellen Margrethe Basse.

Natura 2000-netværket hører under EU. De enkelte lande kan komme med indstillinger, men ikke selv beslutte at fjerne områder fra beskyttelsen.

Fakta Natura 2000 Natura 2000 er et europæisk netværk af beskyttede naturområder. De er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper. Landene er forpligtede til at overvåge og værne om områdernes naturkvaliteter. I Danmark er der 252 Natura 2000-områder af vidt forskellig størrelse. Det svarer til 8,3 procent af landarealet. Der er også Natura 2000-områder på vandet. De omfatter 17,7 procent af det danske havareal. Det tæt opdyrkede Danmark er et af de lande i EU, der har udpeget mindst beskyttet natur. Vejledningen for udpegningen lægger op til, at et land skal udlægge mindst 20 procent af de mere almindelige naturtyper og mindst 40 procent af de mere sjældne typer. Danmark ligger lavere end dette for en række naturtypers vedkommende. Vis mere

Afgrænsning skal »præciseres«

Regeringens forslag blev fremlagt i september og har været i offentlig høring indtil 3. januar. Forslaget begrundes med, at digitaliseringen har skabt »et stort behov for at præcisere afgrænsningen af områderne«. Og med et ønske om at pille arealer med intensiv landbrugsdrift og bymæssig bebyggelse ud.

For nogle områders vedkommende er der tale om, at de har mistet deres naturværdi, efter at de blev udpeget. Men det er ikke en god grund til at fjerne beskyttelsen, for et land er forpligtet til at beskytte og opretholde naturværdierne i sine beskyttede områder, påpeger de to juraprofessorer.

Det er også fastslået af EU-Domstolen, senest i en sag, hvor udvidelse af en lufthavn i Milano havde ført til, at et Natura 2000-område var uopretteligt ødelagt. Derfor skulle det ikke længere være en del af Natura 2000, men væsentlige samfundsinteresser skal være på spil, og domstolen understregede, at forringelse af et område ikke generelt giver anledning til at fjerne beskyttelsen.

Derimod kan beskyttelsen fjernes, hvis den oprindelige udpegning bygger på et fejlagtigt videnskabeligt grundlag. For eksempel hvis de arter eller naturtyper, der skal beskyttes, slet ikke fandtes i området ved udpegningen.

»Det har vi set eksempler på«, siger Peter Pagh.

Kontorchef Helle Pilsgaard fra Miljøstyrelsen er enig i, at forringelse af naturværdierne i et område ikke er nok til at fjerne det fra beskyttelsen.

Til juristernes kritik siger hun: »Vi mener selvfølgelig, at vi kan godtgøre, at der ikke er nogen naturmæssige værdier knyttet til de arealer, vi ønsker at udtage, og at vi har passende beskyttelseszoner rundt om den natur, der er. Så vi forventer en fornuftig proces med kommissionen«.

Landbrugsjord kan have naturværdi

Denne forventning skyldes også, at ministeriet samtidig vil udpege 50 kvadratkilometer nye Natura 2000-områder. Det er i ministeriets øjne samlet set en styrkelse af de danske Natura 2000-områder, fordi de 280 kvadratkilometer, man vil tage ud, efter ministeriets opfattelse ikke har naturmæssig værdi.

Intensivt drevne landbrugsområder kan godt have stor naturværdi, påpeger biolog Knud Flensted fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF). I Vestjylland yngler den sjældne hedehøg for eksempel i kornmarker, og mange steder er de også vigtige for trækfugle.

»Uden for selve kornsæsonen kan der stå titusindvis af hjejler på en kornmark. Det er en vigtig rasteplads, så den kan være en del af et beskyttelsesområde. Der er også landbrugsarealer med fine forekomster af sangsvaner og gæs. Man kan ikke bare barbere beskyttede områder helt ind til lige der, hvor en art har sin rede. Man må have fourageringsområderne med«, siger han.

Foto: Ole Friis Larsen Det kan være svært at se, men det er faktisk en roemark ved Nakskov Fjord, gæssene her står på. Et eksempel på, at dyrket jord godt kan være vigtig for naturen, ikke mindst fuglearter.

Netop det anfører Peter Rindom, ejer af Østerhovedgård syd for Skælskør, også i sin indsigelse mod, at Miljø- og Fødevareministeriet foreslår at tage noget af hans jord ud af Natura 2000-beskyttelse.