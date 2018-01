Regeringen: Nu haster det med mere beskyttelse af privatlivet

Danmark er et af de lande i verden, hvor staten indsamler allerflest personoplysninger om sine borgere. Når fagfolk og forskere fortæller udlændinge om, hvad der egentlig bliver registreret om danskerne, hæves øjenbrynene – enten i begejstring eller afsky:

»Først tror de ikke på mig, og så bliver de meget mistænksomme. Hvis de er registerforskere, savler de om munden. Hvis de er privatlivseksperter, bliver de meget chokerede«, fortæller postdoc Ayo Næsborg-Andersen om sine erfaringer.

Det må aldrig blive sådan, at vi indsamler data uden at sikre os, at borgerne også opfatter det som et gode Merete Riisager (LA), undervisningsminister

Hun forsker i persondataret og menneskerettigheder ved SDU. Retten til et privatliv, som persondataretten udspringer af, er en traktatbeskyttet menneskerettighed. I Sverige skifter Datatilsynets pendant navn fra Datainspektionen til Privatlivsbeskyttelsesmyndigheden for mere præcist at signalere ansvaret og opgaven.

Politiken har siden årsskiftet afdækket, hvordan staten og kommunerne herhjemme i vid udstrækning har glemt eller negligeret borgernes ret til et privatliv.

Undergraver det danske samfund

Senest har tre kommuner lagt sig fladt ned og beklaget over for borgerne, at de i strid med dataloven registrerer oplysninger om små og store børns trivsel og udvikling uden at oplyse forældrene om det.

»Myndighederne holder af at have data om borgerne. Det letter deres arbejde. Men det er ikke altid til borgernes bedste. Og det må aldrig blive sådan, at vi indsamler data uden at sikre os, at borgerne også opfatter det som et gode. Gør de ikke det, skal vi stoppe op og slå bak«, siger undervisningsminister Merete Riisager (LA).

Avisen har fået reaktioner fra oprørte læsere i et sjældent set omfang. Tillidsbrud og mistillid er et tema, der går igen.

Og derfor er sagerne ekstremt alvorlige for staten på både den korte og lange bane, siger Ayo Næsborg-Andersen. Årsagen til, at staten tillader sig at indsamle så mange data om borgerne, er nemlig forestillingen om, at borgerne har en nærmest ubegrænset tillid til systemet.

»Der sker nu det, som staten for alt i verden vil undgå: at borgere får mistillid til systemet. Når staten ikke vil fortælle, hvorfor man indsamler det her, hvad har de så ellers af lumske bagtanker? Mange får nemt den tanke, og risikoen er, at borgerne bevidst begynder at give forkerte oplysninger. Så bliver ikke blot vidensindsamlingerne direkte ubrugelige, men hele den tillid, som det danske samfund er bygget på, bliver undergravet«, siger Ayo Næsborg-Andersen.

Politiken har i sin research oplevet, hvordan embedsværket har svært ved at svare på selv simple spørgsmål om, hvad der sker med de data, som myndigheden har det juridiske ansvar for at passe på. Næsborg-Andersen og andre datajuridiske eksperter, som Politiken har talt med, er overbeviste om, at det offentlige har lullet sig selv i søvn under fortællingen om den danske tillid: »Der har længe været en fornemmelse af, at man ikke behøver at gøre noget videre for at sikre borgerens rettigheder«, siger SDU-forskeren.