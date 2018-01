Sagen genbehandles et år efter udvisning: Alvorligt syge Naser Hosseini kan nu komme til Danmark fra Afghanistan »Vi er glade for, at de har genoptaget sagen, og at han får lov at komme til Danmark, mens sagen behandles«, lyder det fra advokat til alvorligt syg udvist afghaner.

Den afghanske alvorligt syge Naser Hosseini, der i februar sidste år blev udvist af Danmark efter afslag på humanitær opholdstilladelse, får nu lov at komme til Danmark igen. Hans sag skal nemlig genbehandles, meddeler hans advokat, Marianne Vølund.

»Vi er glade for, at de har genoptaget sagen, og at han får lov at komme til Danmark, mens sagen behandles. Han har det rigtig dårligt lige nu, fordi han har fået noget andet medicin i en forkert dosis. Han er i Kabul og er sengeliggende. Nu skal han til ambassaden og af sted til Danmark så hurtigt som muligt«, siger advokaten til Politiken.

Politiken har set brevet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der begrunder genoptagelsen med den efterhånden berømte dom mod Belgien i december 2016, der fastsatte, at lande har en udvidet undersøgelsespligt til at sikre sig, at alvorligt syge udlændinge ikke blot skal have en formel men også en reel adgang til behandling og medicin, hvis de skal kunne udvises til deres hjemland.

Først sidste lørdag tog Udlændinge- og Integrationsministeriet dog bestik af dommen og meddelte, at ministeriet derfor nu skal lede efter syv alvorligt syge udlændinge, der er blevet udvist på forkert grundlag. De skal derfor have genbehandlet deres sag, men om de dermed i sidste ende får humanitær opholds tilladelse, er ikke sikkert.

Naser Hosseinis sag blev kendt, da Radio 24syv tidligere på måneden kunne fortælle, at han angiveligt var ved at løbe tør for medicin.

Han kan ikke være sikker på opholdstilladelse

Politiken har set brevet fra ministeriet, hvor det fremgår, at på baggrund af dommen fra menneskerettighedsdomstolen »har Udlændinge- og Integrationsministeriet nu besluttet at tillægge Deres klients anmodning om genoptagelse opsættende virkning«.

Og videre:

»Såfremt Deres klient i den anledning ønsker at indrejse og tage ophold i Danmark under ministeriets fortsatte behandling af Deres anmodning om genoptagelse, kan Deres klient kontakte Den Danske Ambassade i Kabul, Afghanistan, med henblik på at få udstedt en laissez-passer med henblik på indrejse i Danmark. Deres klient bedes om muligt medbringe en kopi af dette brev til ambassaden«.

Ministeriet understreger i brevet, at genoptagelsen af sagen ikke er ensbetydende med, at Naser Hosseini kan være sikker på at få humanitær opholdstilladelse.